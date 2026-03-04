El velorio y la misa pública del salsero Willie Colón se realizarán como se anunció originalmente

Este miércoles, se conoció a través de las redes oficiales del salsero Willie Colón que el velorio y el servicio funerario público se llevarán a cabo, como se anunció el viernes 27 de febrero, tras cancelarse el pasado lunes “debido a preocupaciones de seguridad”.

En un comunicado, su esposa, Julia Colón, escribió: “A medida que mi mente se va despejando el dolor, me doy cuenta que los seres queridos de Willie van mucho más allá de nuestra familia inmediata, incluyendo a miles de personas en todo el mundo”.

“Willie no vivió su vida con cautela, sino con una valentía inquebrantable. Hemos trabajado arduamente en las últimas 24 horas para brindar la oportunidad de rendir homenaje a Willie por una generación de música y orgullo cultural”, agregó.

Aclarando que “celebraremos el velorio público y la misa funeral como se planeó originalmente. Sé que Willie lo aprobaría”.

Entonces, la velación para familiares y amigos se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, de 3:00 a 8:00 p.m., y para el público el domingo 8, entre las mismas horas, en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett de Nueva York.

Por su parte, el servicio funerario público se celebrará el lunes 9 a las 9:30 a.m., en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

Para quienes no puedan asistir, la misa se transmitirá en vivo a través del siguiente link: https://www.saintpatrickscathedral.org