03 mar 2026 Actualizado 21:06

Presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue vista por 4 mil millones de personas

Esto en 24 horas a través de transmisiones globales, YouTube y redes sociales.

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs the halftime show during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

Matheo

La presentación del cantautor puertorriqueño Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl LX fue vista por 4 mil millones de personas en 24 horas a través de transmisiones globales, YouTube y redes sociales.

Las estadísticas de audiencia más amplias se publicaron después de que Nielsen Big Data + Panel reveló que el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny atrajo a 128,2 millones de espectadores durante la transmisión en vivo del Super Bowl en los Estados Unidos.

Convirtiéndose en la segunda actuación más vista del medio tiempo del Super Bowl, detrás del espectáculo de Kendrick Lamar del año pasado, con un total de 133,4 millones de espectadores.

Una semana después del partido, la canción “Debí tirar más fotos” encabezó la lista Hot 100 de Billboard, siendo su primer número uno como solista.

Igualmente, el álbum del mismo nombre regresó a la cima de la lista del Billboard 200.

