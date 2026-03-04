Consejo Nacional Electoral da a conocer panorama en el Valle expuesto por la MOE

El Consejo Nacional Electoral reiteró que avanza en acciones orientadas a garantizar la legitimidad y la transparencia de las elecciones del 2026. Una de las medidas clave es la participación de testigos electorales como observadores y auditores, quienes deben ser inscritos por los movimientos políticos a través de la plataforma oficial de postulación y acreditación.

Este mecanismo busca fortalecer el control ciudadano y la vigilancia del proceso electoral en todo el territorio nacional.

Sin embargo, aunque se trabaja para blindar la legitimidad de los comicios previstos para el próximo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral hizo público el mapa de riesgo del departamento, en el cual persisten alertas por posibles hechos de violencia y fraude electoral.

En el Valle del Cauca, los municipios que figuran con mayor nivel de riesgo son Buenaventura, Jamundí, Pradera y Florida, especialmente en zonas rurales donde históricamente se han presentado dificultades de orden público.

“En la zona rural de Buenaventura, tanto al norte como al sur, hay presencia del ELN y el Clan del Golfo; también del Estado Mayor Central en el sur, así como en la zona alta de Jamundí y en las partes altas de Pradera y Florida, situación que preocupa de cara a las votaciones”, señaló Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE en el Valle del Cauca.

Más de 8.100 uniformados custodiarán puestos de votación

Para contrarrestar cualquier amenaza, más de 8.100 uniformados de las Fuerzas Militares custodiarán 1.152 puestos de votación en el Valle del Cauca.

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que el departamento cuenta con un amplio despliegue institucional para garantizar la seguridad de la jornada electoral tanto en zonas urbanas como rurales.

“En el Valle del cauca nos corresponden 1152 puestos de votación que serán cubiertos por 8,167 soldados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía”, dijo el general Barreto.

Gobernación insiste en traslado de 62 puestos de votación

Entre tanto, continúa la solicitud de la gobernadora Dilian Francisca Toro para el traslado de 62 puestos de votación, principalmente en Jamundí y Buenaventura. Esta petición está siendo evaluada por el Comité Nacional de Seguimiento Electoral.

No obstante, en las últimas horas se anunció que en Buenaventura no será trasladado ningún puesto de votación y que la fuerza pública asumirá el acompañamiento especial para garantizar la seguridad en la zona.

Amenazas detectadas en Cali generan alertas preventivas

Las autoridades tampoco desconocen las amenazas detectadas en Cali y las acciones preventivas que se estarían ejecutando para evitar posibles atentados durante la jornada electoral.

“Hay amenazas sobre Cali y eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos vehículos que pretendían cometer actos terroristas. Ha habido intentos, pero la fuerza pública lo ha neutralizado”, ha señalado la mandataria.

Finalmente, las autoridades anunciaron el refuerzo de la presencia institucional en los principales corredores viales del departamento, con Ejército y Policía, con el objetivo de garantizar la seguridad y la movilidad de los votantes durante la jornada electoral.