Colombia Humana rechaza ponencia del CNE que pide excluirlos de la fusión del Pacto Histórico

Ya fue radicada en el Consejo Nacional Electoral la ponencia que definirá el futuro del Pacto Histórico y que pide sacar a la Colombia Humana, a Progresistas y a la Minga Indígena de la solicitud de unificación como partido único.

A propósito, Andrea Vargas, Secretaria General del Partido Colombia Humana, aseguró que dicha decisión del Consejo Nacional Electoral respondería a posturas políticas.

“Nos parece, primero, una postura profundamente política, decididamente política, por entorpecer el proceso organizativo que garantiza la continuidad del proyecto político que hoy gobierna el país, que es el del presidente Gustavo Petro, y dos, nos parece absurdamente preocupante porque sería una sobreinterpretación de lo que está escrito en nuestros estatutos”.

También la senadora y precandidata Gloria Florez, quien además es presidenta de la Colombia Humana, se refirió a la ponencia radicada por el magistrado Altus Baquero como “una afrenta contra el Pacto Histórico”.

Dijo además que “otorgar la personería jurídica dejando a Colombia Humana por fuera busca fracturar la unidad. Quieren impedir que se consolide el @PactoCol como el partido más grande de Colombia”.

Por su parte el representante a la Cámara, Alejandro Toro, insistió en que en Colombia Humana han cumplido con todos los requisitos.

“En Colombia Humana cumplimos con todos los requisitos y los protocolos en nuestras asambleas y por eso consideramos que se está vulnerando el derecho constitucional a elegir y ser elegido y continuaremos denunciando, así como solicitando medidas cautelares”.

Sumado a esto el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, informó que fue admitida la tutela que desde el comité político de la colectividad presentaron contra el CNE.

“El Comité Político Nacional del Pacto quiere informarle a la opinión pública nacional que la tutela que presentamos la semana pasada en nombre de los partidos que hemos solicitado al CNE el proceso de fusión ha sido admitida y en consecuencia el Consejo Nacional Electoral tendrá que pronunciarse. En cualquier caso, lo que nosotros estamos reclamando es lo que prevé la Constitución Nacional y la Constitución Nacional nos da las garantías como ciudadanos y como fuerza social y política a organizarnos y a participar de las elecciones”.

Esto indica que ahora el tribunal electoral cuenta con un día hábil para decidir si aprueba o no la solicitud de fusión y reconocimiento de personería jurídica que fue presentada desde el pasado 13 de julio por el partido de Gobierno.