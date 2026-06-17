Los chats que enredan a la senadora Martha Peralta con el escándalo de la UNGRD

En las últimas horas, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la senadora Martha Peralta, dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. De ser hallada culpable, la congresista de MAIS deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

El mismo Olmedo López, exdirector de la UNGRD, confesó los hechos de corrupción al interior de la entidad, y relató que la senadora Martha Peralta y Germán Rafael Mejía Sierra (“Manchy Mejía”) figuran como piezas claves en el direccionamiento de contratos en esta región.

En un informe del diario METROPOLITANO, la periodista Diana Saray revela una serie de chats que reposan como evidencia en el expediente judicial contra Peralta en la Corte Suprema y que evidenciarían su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos en La Guajira y en el desvío de recursos de la UNGRD para favorecer campañas políticas.

De acuerdo con la publicación y con los chats entre Peralta y Sneyder Pinilla, otro de los involucrados en el caso, la senadora no solo habría participado del direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla y ollas comunitarias, sino que además habría utilizado dineros de la UNGRD para organizar manifestaciones a favor del gobierno Petro e impulsar a candidatos a las elecciones regionales del 2023.

En uno de estos chats, la senadora y Pinilla estarían coordinando la logística de la «Gran Marcha por la Vida» del 27 de septiembre de 2023, que tenía como objetivo movilizar a la ciudadanía en la defensa de las reformas del Gobierno Petro. La conversación giraba en torno al pago de buses, tarimas, desayunos y refrigerios, entre otros. En total, los gastos para la marcha habrían sumado 434 millones de pesos, al parecer, recursos que estaban destinados para la atención de desastres.

Sneyder Pinilla: Estoy con Tata, llegando a Maicao.

Martha Peralta: Ah bueno, para organizar la logística del miércoles.

MP: ¿El director (Olmedo López) a qué horas llega?

SP: Llega mañana a las 5 pm.

Un día antes de la marcha, la senadora le envía a Pinilla la lista de los líderes a los que debe proveerles almuerzo para las movilizaciones y además acordaban reuniones con los candidatos de su movimiento a las elecciones regionales.

SP: Hola Senadora, ya vamos para el sitio de la reunión. ¿Tu ya llegaste al restaurante?

MP: No puedo.

SP: ¿y entonces la reunión privada de las 8? ¿No va?

MP: Nos acaban de decir que tengamos cuidado, porque ahí hay periodistas de Deluque. Y quieren mostrar que los congresistas no fuimos a la plenaria por temas de la movilización.

SP: Listo. ¿Pero la reunión con los candidatos a las 8 pm? La que es privada, ¿si va?

MP: Sí claro, no puedo es aparecer en público.

SP: Listo, nos vemos a las 8. Mándame la ubicación.

Otros chats relacionarían a Peralta y Pinilla en la entrega de millonarios contratos de maquinaria amarilla desde Gestión del Riesgo.

Otra conversación de WhatsApp entre Sneyder Pinilla y Olmedo López del 24 de octubre de 2023, cinco días antes de las elecciones regionales, Pinilla le envía a López el contacto de quien sería el beneficiario del contrato de maquinaria amarilla.

“Álvaro Celedón (maquinaria del Magdalena) recomendado Martha Peralta”, decía el mensaje de acuerdo con la publicación de Metropolitano, y el contrato sería la orden de proveeduría SMD-GS-MQ-168-2023 para el “suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas” para el municipio de Maicao por $1.700’536.299, firmado con la firma Equipos y Construcciones Celedón SAS, que tiene como representante legal a Jesús Emiro Celedón Bonet, y como socios a Jesús Alberto Celedón Gómez y Álvaro Andrés Celedón López. Según revela Metropolitano, para solicitar esa maquinaria, alcalde de Maicao, La Guajira, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, miembro del Mais, partido de Martha Peralta, solicitó la rehabilitación y recuperación de mil jagüeyes, para lo que supuestamente necesitaría 1.500 horas de maquinaria amarilla.

El Metropolitano asegura que los jagüeyes para Maicao nunca se construyeron y cuestiona: ¿dónde terminaron estos dineros? También cuestiona contratos de maquinaria amarilla que se habrían entregado a dedo a los hermanos Halime Rizcala Lozano, Salma Rizcala Lozano, e Issa Francisco Rizcala Lozano, al parecer con la intervención de la senadora.

El medio también advierte que se habrían malversado recursos cercanos a los $61.650 millones que debían usarse en la operación de 470 ollas comunitarias.

“Según las denuncias comunitarias recaudadas por autoridades en municipios como Albania, Uribia, Maicao y Distracción, los alimentos e insumos básicos financiados por la UNGRD nunca llegaron a las rancherías de destino o los que se entregaron nunca fueron pagados a los operadores”, dice la publicación del medio.

Mientras tanto, la senadora Peralta insiste en que todo el proceso en su contra es un montaje de sus enemigos políticos.