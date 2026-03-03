Raúl Emilio Olarte Vargas asume como nuevo Director Regional (e) del SENA Antioquia
El directivo oriundo del Oriente antioqueño enfocará su gestión en la continuidad institucional, el fortalecimiento del relacionamiento empresarial y la expansión de infraestructura en el departamento.
Antioquia
Raúl Emilio Olarte Vargas asumió como nuevo Director Regional (e) del Servicio Nacional de Aprendizaje en Antioquia.
En una etapa marcada por la consolidación de procesos estratégicos y el fortalecimiento de la articulación con el sector productivo.
Nacido en El Santuario, Oriente antioqueño, es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Piloto de Colombia.
Más información
Su trayectoria combina experiencia en el sector privado —como administrador y gerente de distribuidoras en el norte del departamento— con funciones públicas como asesor de control interno y gerente del Instituto del Deporte en Yarumal.
En el SENA ha ocupado distintos cargos directivos y académicos. Fue subdirector encargado del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero y del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada.
También lideró procesos pedagógicos en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación en Rionegro, donde integró equipos de prospectiva, evaluó proyectos de Formación Continua Especializada y se desempeñó como coordinador de formación.
Su historia en la entidad comenzó en la subsede Santa Rosa de Osos del Centro Textil y de Gestión Industrial.
Continuidad y fortalecimiento territorial
Olarte asume el cargo tras la gestión de Emily Eliza Coronado y ha señalado que su administración se centrará en construir sobre lo ya avanzado.
“Venimos por una muy buena línea. Mi antecesora hizo un muy buen trabajo y debemos continuar por ese mismo camino. El papel de un gerente es primero conocer, poner los pies en el territorio y construir sobre lo que ya se ha construido”.
Entre sus prioridades destacó el fortalecimiento del relacionamiento con empresarios y sectores productivos del departamento, con el objetivo de conectar sus necesidades con las capacidades y especialidades de los centros de formación.
“El director regional debe generar sinergias que permitan articular a los sectores productivos con los centros de formación, que cuentan con territorios definidos y un portafolio de servicios que puede fortalecerlos”.
Infraestructura y capacidad instalada
Además del relacionamiento empresarial, el nuevo director señaló la importancia de dar continuidad a los proyectos de infraestructura en subregiones estratégicas como el Oriente antioqueño, Puerto Berrío y Apartadó.
“La infraestructura fortalece la capacidad instalada para prestar servicios con pertinencia y calidad; pero el relacionamiento es lo que nos permite mantenernos vigentes”, afirmó.
Con este nombramiento, el SENA Antioquia ratifica su compromiso con la estabilidad institucional, el fortalecimiento territorial y la formación pertinente para el desarrollo productivo del departamento.