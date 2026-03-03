Vivienda recuperada por la SAE servirá para atender a la niñez migrante no acompañada y en riesgo
El inmueble denominado el primer Centro de Emergencia del Urabá antioqueño fue dotado por el ICBF.
Necoclí- Antioquia
La Sociedad de Activos Especiales SAE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recuperaron una vivienda que había sido utilizada en economías ilícitas en el Urabá antioqueño y que servirá para brindar apoyo a los menores de edad en riesgo, tanto locales como extranjeros.
La vivienda ubicada en el municipio de Necoclí es catalogada como el primer Centro de Emergencia del Urabá antioqueño que permitirá atender a la niñez migrante no acompañada o en tránsito migratorio y a menores en riesgo del territorio. La Casa de la Esperanza fue dotada por el ICBF con una inversión de 150 millones de pesos que permitirá que los niños y niñas reciban atención en restablecimiento de derechos.
Durante el acto protocolario, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, manifestó que se han encontrado más de 100 menores migrantes que han recorrido la ruta solos y por ello la casa tiene una gran relevancia en ese apoyo asistido.
La operación del nuevo centro estará a cargo del ICBF y de Aldeas Infantiles en la población de Necoclí en el Urabá antioqueño.