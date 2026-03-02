Las lluvias en San José de Pare, Boyacá, han afectado a muchas familias y corredores viales

Algunas de las vías veredales como Guánomo se han visto afectadas por las lluvias / Foto: Suministrada.

San José de Pare

El alcalde José Aristóbulo Ariza informó que 28 personas resultaron afectadas tras el movimiento en masa registrado hace algunas semanas en el municipio. El deslizamiento dejó ocho viviendas deterioradas y afectación en varias vías rurales.

“Fue un hecho supremamente duro. Afortunadamente, pese a la magnitud del deslizamiento, las vías se han mantenido en un 80 % transitables, lo que ha permitido que la comunidad siga movilizando sus alimentos a los municipios vecinos”, explicó el mandatario.

Ariza señaló que las labores de recuperación han sido complejas debido a la intensidad de las lluvias. “Nos ha tocado trabajar duro y con las uñas. En temporada de invierno se arregla algo en el día y en la noche el agua lo acaba”, agregó.

Las lluvias continuarán en marzo

De acuerdo con el alcalde, los pronósticos indican que las precipitaciones se mantendrán durante marzo. Frente a este panorama, destacó que el municipio no enfrenta riesgos de inundación, gracias a que el territorio no es plano.

Sin embargo, Ariza hizo un llamado a los habitantes para que colaboren con la administración. Hoy en día muchas comunidades descargan todo en los alcaldes. Necesitamos que nos ayuden, que participen y colaboren”, indicó.

Economía local, estable pese a la emergencia

A pesar de los deslizamientos, el comercio agrícola no se ha detenido. Las vías principales han permanecido habilitadas, lo que ha permitido sacar la producción hacia Moniquirá, Barbosa y Santana sin mayores contratiempos.

La economía del municipio se sostiene principalmente en la panela y el café, actividades que continúan operando de manera regular.

“Gracias a que las vías conservan su tránsito normal, los productos han podido comercializarse con los municipios vecinos”, afirmó el alcalde.