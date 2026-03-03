Precio del dólar en Venezuela para HOY 3 de marzo: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el martes 3 de marzo el dólar se cotiza en 421,87720000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó en el día anterior, lunes 2 de marzo cuando el precio se situó en los 419,98730000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 3 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 3 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 493,53726119 bolívares.

: 493,53726119 bolívares. Yuan chino : 61,30510346 bolívares.

: 61,30510346 bolívares. Lira turca : 9,59789057 bolívares.

: 9,59789057 bolívares. Rublo ruso: 5,46190056 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo una baja importante para el día de hoy.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 3 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 3 de marzo. Estos son:

Banesco : 433,4433 para compra - 434,9500 para venta

: 433,4433 para compra - 434,9500 para venta Banco plaza : 457,8469 para compra - 435,0000 para venta

: 457,8469 para compra - 435,0000 para venta Banco Provincial : 470,9360 para compra - 487,2854 para venta

: 470,9360 para compra - 487,2854 para venta Banco Exterior : 427,9214 para compra - 430,1174 para venta

: 427,9214 para compra - 430,1174 para venta Banco Mercantil : 508,2285 para compra - 520,0000 para venta

: 508,2285 para compra - 520,0000 para venta Otras Instituciones: 455,8671 para compra - 472,0887 para venta

