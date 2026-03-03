Petro por captura de escolta con propaganda: Policía tiene orden de arrestar a compradores de votos

Se reportaron algunos sitios con denuncias de compra de votos en Cartago, Palmira y Cali / Caracol Radio Cali

Este martes, el país se sorprendió con la captura de Luis Alfredo Acuña, un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, quien al parecer se desplazaba en un vehículos con 145 millones de pesos en efectivo, y propaganda política de un candidato al Senado para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Ante la captura del escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, el presidente Gustavo Petro ratificó en que la Policía tiene la orden de capturar a los compradores de votos en todo el país.

Dijo que la orden del presidente es ponerlos ante la Fiscalía, para que respondan por el delito de sufragio.

“La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, aseguró.

¿Qué información hay del escolta capturado?

Según confirmó Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, Luis Alfredo Acuña, fue capturado mientras se movilizaba en un vehículos en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.