MOE prioriza 22 municipios de Boyacá por posible riesgo electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) priorizó 22 municipios de Boyacá ante posibles riesgos electorales de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

La Coordinación Departamental de la MOE desplegará 84 observadores en distintas zonas del departamento, con monitoreo permanente desde Tunja y Chiquinquirá, con el fin de prevenir hechos de fraude o violencia que puedan afectar la jornada democrática.

Liliana Cárdenas, del Programa de Desarrollo y Paz Boyapáz, explicó que desde 2021 ejercen la coordinación de la MOE en el departamento y que ya avanzan en el alistamiento logístico. «...Estamos adelantando precisamente el alistamiento del despliegue de la observación electoral. Para estas próximas elecciones hemos focalizado 22 municipios a partir del mapa de riesgos electorales, atendiendo variables de análisis a partir de factores indicativos de fraude electoral o de violencia...», señaló.

Según Cárdenas, el despliegue contempla la presencia de cerca de 84 observadores que estarán cubriendo puestos de votación estratégicos, además de un trabajo articulado desde los puestos de mando unificado. «...Vamos a estar con el despliegue de alrededor de 84 observadores que van a estar cubriendo la observación y también desde la coordinación estaremos participando del puesto de mando unificado desde la ciudad de Tunja y en Chiquinquirá...», indicó.

La dirigente agregó que habrá un equipo de digitadores encargado de sistematizar en tiempo real los reportes recibidos desde los diferentes municipios. «...Estarán recopilando la información para hacer transferencia a la plataforma en donde podamos ir generando de manera inmediata la información desde los diferentes puestos de votación. El objeto es reportar en tiempo real cualquier irregularidad y fortalecer las garantías democráticas en el departamento...», concluyó.