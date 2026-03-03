Martes 3 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras mesas de diálogo, las autoridades lograron la recuperación de un predio en zona rural de Quimbaya que había sido invadido por asociaciones campesinas

En la mañana de este lunes 2 de marzo se registró la invasión de organizaciones campesinas en la vereda La Montaña, Finca La Camelia del Municipio de Quimbaya por lo que consideran incumplimientos en el proceso de restitución.

Tras varias mesas de diálogo establecidas por las autoridades y entes competentes lograron la recuperación del predio de manera pacífica.

El secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria sostuvo que gracias al diálogo respetuoso y a la voluntad de las asociaciones campesinas alcanzaron la desocupación voluntaria sin confrontaciones lo que permitió garantizar el orden público, la seguridad y el respeto por los derechos de todas las partes.

Además, dio a conocer que dentro de los compromisos establecidos está una nueva mesa de trabajo el próximo 18 de marzo en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Armenia, con la presencia del vicepresidente de la entidad, Andrés Salazar, para avanzar en soluciones dentro del marco de la política agraria nacional.

Vale anotar que no es la primera vez que se generan este tipo de situaciones en el departamento puesto que ya ocurrió en zona rural de La Tebaida y en la Posada Alemana antes propiedad del exnarcotraficante Carlos Lehder.

En el Quindío entregan parte de tranquilidad para las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, en Armenia estudian implementar ley seca conforme al decreto nacional

En el marco del comité de garantías electorales ampliado, las autoridades y entes competentes sostienen que están dadas todas las condiciones para el normal desarrollo de la jornada de este domingo 8 de marzo.

Inicialmente el delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Ángel Eduardo Triana destacó que están preparados y se ha generado una articulación clave entre las autoridades y los diferentes entes lo que permite un ambiente propicio para la contienda electoral.

También resaltó que en espacio escucharon a Policía y Ejército que entregaron parte de tranquilidad en materia de seguridad lo que determinará unas elecciones tranquilas. Explicó que en el departamento contarán con 129 puestos de votación donde 36 son rurales y 93 urbanos, 1.535 mesas y más de 500 mil personas habilitadas para votar.

Por su parte el director de participación ciudadana de la secretaría del interior del departamento, Sebastián Cárdenas sostuvo que están dadas todas las garantías para que se lleve a cabo la fiesta democrática en paz. Fue claro que este tipo de espacios de cara a las elecciones son fundamentales para ultimas todos los detalles. Asimismo, mencionó que referente a los candidatos al Congreso que han denunciado amenazas en su contra todo fue un tema mediático y que no fue aterrizado a los entes competentes por lo que impide una acción contundente por parte de las autoridades.

Finalmente, el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez fue enfático en decir que todo está listo para el desarrollo de las elecciones con el objetivo que sea una jornada transparente y organizada.

Afirmó que los testigos están debidamente acreditados en todas las mesas por lo que también es importante para generar las garantías en el proceso.

Señaló que está a la espera de la firma del alcalde de la ciudad para definir las restricciones que se llevarán a cabo el próximo fin de semana de elecciones como posiblemente podría ser la ley seca desde el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde y hasta el lunes 9 de marzo a las 6 de la mañana.

Es de anotar que la próxima sesión del comité de garantías electorales se realizará en el coliseo de Gimnasia, nuevo centro de los escrutinios de la ciudad, el próximo jueves 5 de marzo.

Las autoridades en Armenia rechazaron la alteración de orden público en concierto de artista reguetonero y aclararon que la logística es responsabilidad de la empresa contratante

El pasado fin de semana se registraron hechos de vandalismo que alteraron el orden público en el marco del concierto del cantante de Reguetón Blessd en el coliseo del Café de la ciudad. El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez entregó claridades frente a lo ocurrido como que la logística y organización es responsabilidad del privado, sin embargo, sostuvo que brindaron el acompañamiento respectivo.

Enfatizó que las reglas para el ingreso estaban definidas incluso en las boletas donde la hora de cierre de puertas era a las 11 de la noche, pero muchos pretendían ingresar a la fuerza desatando el vandalismo y la agresión contra quienes intentaban controlar el proceso.

Lamentó que padres de familia de menores de edad protagonizaran el ingreso a la fuerza y que a pesar del llamado de las autoridades lo que hicieron fue incitar al desorden.

Reiteró que este tipo de eventos cuentan con el acompañamiento de las autoridades, pero la logística es del privado.

Caída de árboles y de techos de viviendas en La Tebaida por fuerte vendaval del fin de semana

En la tarde noche del sábado 28 de febrero se registró un vendaval en el municipio que dejó varias afectaciones. El secretario de Gobierno, Ramón Baena manifestó que las emergencias estaban relacionadas con caídas de árboles en las vías y techos de viviendas afectados por los fuertes vientos.

Recordó que en articulación con los organismos de socorro y del Instituto Nacional de Vías lograron intervenir las principales contingencias y actualmente están en la entrega de las ayudas de las dos familias que resultaron damnificadas por la contingencia de los techos.

Resaltó que avanzan en el monitoreo pertinente para lograr oportunamente atender cualquier eventualidad en medio de las lluvias.

Añadió que fueron seis viviendas las afectadas por los fuertes vientos en el municipio.

La gobernación del Quindío con la directriz de garantizar la operación oportuna de la Maquinaria Amarilla a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el fin de atender de manera inmediata las emergencias que se presentan en el departamento. Esta estrategia busca mitigar los efectos de la temporada de lluvias, salvaguardar la movilidad y la seguridad de las comunidades rurales y, además, brindar respuesta al llamado realizado desde la UDEGERD, fortaleciendo la articulación institucional para atender las situaciones de riesgo.

En el municipio de Génova, durante lo corrido de 2026 y desde el pasado 14 de febrero hasta la fecha, se han atendido emergencias en las veredas La Esmeralda Alta, La Primavera y Cumaral. Las labores han estado enfocadas principalmente en la remoción de derrumbes, con un avance parcial de 300 metros cúbicos de material retirado, lo que ha permitido restablecer el tránsito y reducir los riesgos para los habitantes del sector.

Asimismo, entre el 12 y el 15 de enero se realizaron intervenciones en la vía principal del municipio, logrando la remoción de 150 metros cúbicos de material.

El Bienestar Familiar Regional Quindío participó en el primer Comité del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de 2026, un espacio de articulación institucional orientado a fortalecer la atención integral de las y los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema.

Durante la jornada se presentaron los resultados del Plan de Acción 2024-2025, destacando mejoras en la articulación, supervisión y avances en procesos de infraestructura e intervención del Centro de Atención Especializada (CAE) La Primavera. De igual manera, se avanzó en la formulación de un nuevo Plan de Acción 2026-2027, con un enfoque más preciso, medible y orientado a generar un impacto real.

«Los avances en este primer Comité reflejan un fortalecimiento en la coordinación entre la Gobernación, la Alcaldía de Armenia y el ICBF, particularmente en la aprobación de rutas de atención y definición de inversiones estratégicas», expresó Harol Bedoya, enlace del SRPA.

Las entidades participantes reafirmaron su compromiso de garantizar condiciones de atención dignas, consolidar procesos restaurativos robustos y fortalecer la gobernanza territorial, avanzando hacia un sistema más efectivo, humano y transformador, con acciones que incidan directamente en la prevención, el restablecimiento de derechos y la generación de oportunidades para las y los adolescentes y jóvenes bajo protección.

En el Quindío implementan la patrulla social para garantizar el retorno seguro de los habitantes en condición de calle

Sin duda una de las mayores problemáticas que impactan la seguridad ciudadana es la proliferación de los habitantes en condición de calle. A propósito, el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria dio a conocer que lanzaron el programa denominado ‘patrulla social’ que busca reducir la problemática de habitantes en condición de calle en todo el departamento, a través de una intervención profesional, humana y articulada.

Evidenció que en los últimos dos años se ha generado un aumento significativo de habitantes en condición de calle por lo que es clave esta estrategia porque también apunta al retorno seguro a los lugares de origen para quienes provienen de otras regiones del país.

Fue claro que la intervención será diaria por lo que esperan en medio de un año cerca de 600 habitantes de calle ya estén en su lugar de origen. Respecto a la voluntad para que se pueda generar el éxito en el proceso, el funcionario destacó que a esta población les hace falta una oportunidad porque no tienen la manera de regresar a sus departamentos de origen por eso la importancia de la patrulla social.

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios fue clasificad como el hospital número 31 de toda Colombia en el prestigioso ranking “World’s Best Hospitals 2026”.

Este listado es realizado por la reconocida revista estadounidense Newsweek y la firma global de datos Statista. Para calificarnos, expertos internacionales evaluaron: Opiniones de expertos: Encuestas a miles de médicos y especialistas, Satisfacción del paciente: Nuestra calidez y trato humano. Seguridad y calidad: Estándares internacionales en cirugías y tratamientos.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío continúa la jornada de trabajo articulado con el apoyo de Planeación Municipal, la Secretaría de Gobierno y los comerciantes del sector, avanzando en la recuperación gradual del espacio público y en la mejora de los entornos comerciales del centro de Armenia.

Está demostrado que la ornamentación con puntos vivos, siembra de plantas y limpieza de puntos críticos de mala disposición, atraen más clientes y mejoran el buen entorno para los negocios. Este proceso concertado busca generar espacios más organizados, seguros y atractivos para empresarios, comerciantes y ciudadanos, fortaleciendo la dinámica económica del sector y promoviendo el respeto por el espacio público.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad a los usuarios y optimizar los tiempos de atención, Empresas Públicas de Armenia. amplió sus alternativas de recaudo, permitiendo el pago de la factura hasta con 10 días después de la fecha de vencimiento y sin ningún costo adicional, esto en los 154 puntos Facilísimo de la ciudad.

Gracias al convenio suscrito entre EPA y la empresa de juegos de azar, los usuarios cuentan ahora con más de 150 puntos de recaudo en el departamento del Quindío para realizar el pago de su factura de manera ágil, segura y sin cobros extra por el servicio, teniendo así una opción para no hacer filas y ahorrarse lo del pasaje al centro.

Esta alternativa está pensada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios, especialmente de quienes no pueden pagar en la fecha exacta de vencimiento. El plazo adicional de hasta 10 días, sumado a la gratuidad del recaudo, representa un beneficio directo que contribuye a una mejor experiencia de servicio.

Veinte estudiantes de instituciones educativas oficiales de la capital quindiana iniciarán su preparación gratuita para las pruebas Saber 11 gracias a una alianza entre la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, y el Gimnasio Contemporáneo.

Los alumnos serán seleccionados de 14 colegios oficiales del municipio, entre ellos: ITI, El Caimo, Ciudadela Cuyabra, Gustavo Matamoros, Las Colinas, Ciudadela de Occidente, Bosques de Pinares, Cámara Junior, INEM, Nacional, Nuestra Señora de Belén, Cristóbal Colón, República de Francia y Camilo Torres.

Los beneficiados asistirán todos los sábados a un curso PreIcfes que se extenderá hasta la fecha de presentación del examen, programado para el calendario A en julio próximo. La preparación será de 8:00 a. m. a 12:00 m. en las instalaciones del colegio aliado, que además garantizará transporte puerta a puerta para asegurar la permanencia y continuidad del proceso.

Se realizó el lanzamiento oficial de la Ruta de Emprendimiento – Quindío Emprende 2026, una estrategia liderada por la Red Regional de Emprendimiento del Quindío, en articulación con el Gobierno departamental y la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor del territorio.

En esta primera edición, 75 emprendedores iniciaron un proceso integral de acompañamiento orientado al crecimiento y consolidación de sus negocios. El programa contempla sesiones presenciales y virtuales, talleres especializados y actividades enfocadas en la mejora continua, con el propósito de robustecer los planes de negocio y brindar herramientas clave en sostenibilidad, competitividad y expansión empresarial.

Comfenalco Quindío abrió inscripciones a subsidios de mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio urbano y rural

La convocatoria está dirigida a afiliados de las categorías A y B, quienes podrán presentar la documentación requerida en el edificio administrativo de la Caja, ubicado en la calle 16 # 15 – 22 de Armenia.

Los subsidios buscan contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las familias afiliadas, facilitando intervenciones que permitan optimizar condiciones estructurales, de habitabilidad y de seguridad de la vivienda, o avanzar en procesos de construcción en lote propio.

Hoy en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas/Raras, la Secretaría de Salud Departamental, en un trabajo articulado con la Fundación Colombiana Para Enfermedades Huérfanas realizarán, a partir de las siete de la mañana, en el Centro Metropolitano de Convenciones, el Octavo Simposio Departamental de Enfermedades Huérfanas/Raras

La Universidad del Quindío fue reconocida como aliada estratégica del programa Talento Tech del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, tras contribuir a la formación gratuita de 1.051 quindianos mayores de 18 años en inteligencia artificial, programación, analítica de datos y ciberseguridad, durante una ceremonia realizada el 27 de febrero de 2026 en el Centro de Convenciones de Armenia.

El partido Liberal suspendió por tres meses al diputado del Quindío Rodrigo Alberto Castrillón por doble militancia, al parecer por apoyar candidatos del partido conservador

En deportes, La Liga de Bádminton del Quindío sumó dos medallas —una de oro y una de bronce— en la primera Válida Nacional Junior “Ciudad Señora”, disputada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 en Buga, Valle del Cauca.

Lucía Barrios e Isabel Ospina Ruiz se coronaron campeonas nacionales en dobles femenino Sub-15, logrando para el Quindío la medalla de oro, mientras que Ospina Ruiz también obtuvo el bronce en individual femenino de la misma categoría, consolidándose como una de las figuras destacadas del certamen.

Diez medallas: dos de oro, una de plata y siete de bronce, fue el balance del Quindío en el IV Torneo Nacional de Transición de Patinaje, realizado en la pista del Parque de la Vida de Armenia. El certamen reunió a deportistas entre los 11 y 13 años, categorías que representan el recambio generacional de este deporte en Colombia.