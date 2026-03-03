La restitución de tierras en Antioquia no logra superar el 15 % según la Fundación Forjando Futuros

Antioquia

La Fundación Forjando Futuros presentó un balance sobre el cumplimiento de la restitución de tierras en Antioquia.

Las cifras revelan un avance de apenas el 14,8 % en los últimos 15 años, un porcentaje alarmante, según la entidad, debido a que Antioquia es uno de los departamentos más golpeados por el despojo y el desplazamiento forzado en Colombia.

37 municipios, 0 sentencias

De acuerdo con la organización, de 27.071 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), solo cerca de 4 mil han sido resueltas judicialmente.

En Medellín, por ejemplo, se registran más de 1.000 solicitudes y cero casos resueltos, una situación que se repite en municipios como Bello, Murindó, El Retiro, Santa Fe de Antioquia, Yalí, entre otros.

En otras localidades, los porcentajes de cumplimiento siguen siendo bajos, Dabeiba (0,3 %), Frontino (0,5 %), Ituango (0,7 %), Arboletes (0,75 %) y Briceño (0,9 %).

Oposición que obstaculizaría procesos

Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, señaló que existen más de 160 empresas que se oponen formalmente a los procesos de restitución a nivel nacional, de las cuales 41 operan en Antioquia.

“Hasta ahora, 168 empresas se han presentado como opositoras para evitar que la tierra sea devuelta a las víctimas. Se trata, fundamentalmente, de compañías mineras, agropecuarias y entidades financieras, incluyendo bancos y cooperativas”, explicó Vega.

Aunque se han proferido 2.733 sentencias que permiten la restitución de 57.727 hectáreas (repartidas en 3.878 predios), el volumen no guarda proporción con la magnitud del despojo en la región.

A nivel nacional, el panorama es igualmente complejo: sentencias que apenas cubren el 10,6 % de las solicitudes ante la (URT) y representan solo el 6 % de la meta gubernamental de 300.000 casos.