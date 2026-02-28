Gremios anuncian bloqueo en una vía nacional de Córdoba

Montería

Los gremios que vinculan a comerciantes, hoteleros y vendedores informales, anunciaron una nueva jornada de protesta para el próximo 2 de marzo de 2026, para exigir celeridad en los trabajos que buscan restablecer el paso en la vía Montería – Arboletes (Antioquia), a la altura del puente de Jalisco en Los Córdobas.

Según lo indicado, la manifestación sería “por falta de solución al puente caído en la entrada de Jalisco”.

Frente a lo expuesto, la concesión Ruta al Mar, encargada de ejecutar los trabajos en el puente que fue afectado por la creciente del río Canalete, expresó vía comunicado que “desde el día 8 de febrero de 2026, a las 00:54 a.m. momento en el que se presentó la emergencia sobre el puente Trementino II, ha mantenido un monitoreo técnico permanente del comportamiento estructural del puente y del entorno inmediato, priorizando de manera absoluta la protección de la vida e integridad de los usuarios viales”.

“De forma paralela a la atención de la contingencia, se adelantan estudios técnicos y evaluaciones especializadas cuyo objetivo principal es identificar, con el mayor rigor posible, la alternativa constructiva que garantice condiciones de seguridad estructural y minimice el riesgo de que se presente un nuevo siniestro. Estas actividades —incluidas exploraciones y sondeos geotécnicos para determinar las condiciones reales del subsuelo y de la cimentación— son indispensables para adoptar una solución definitiva responsable, segura y técnicamente sustentada”, agregó.

Recientemente, informaron que el puente estaría habilitado el próximo 7 de marzo del año 2026.

“El Concesionario ha dispuesto la totalidad de su capacidad técnica, operativa y humana para avanzar con la mayor celeridad posible, sin comprometer en ningún caso los estándares de seguridad que rigen este tipo de intervenciones”, precisó.

Por su parte, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, dijo que este 27 de febrero se registraron bloqueos en el municipio, dejando totalmente incomunicada a esta importante zona turística de Córdoba. En ese sentido, el mandatario sostuvo que urge atención, teniendo en cuenta el fuerte impacto que vive esta jurisdicción en materia económica, pues ya los alimentos han empezado a escasear.