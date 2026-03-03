Cristiano sigue en Arabia: Al Nassr desmiente rumores y confirma lesión

En medio de versiones que aseguraban una supuesta salida de Arabia Saudita por el contexto geopolítico en la región, el Al Nassr salió al paso de los rumores y confirmó que Cristiano Ronaldo continúa con el equipo y se encuentra en proceso de recuperación por una lesión.

También le interesa: Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi buscan una despedida por todo lo alto

El delantero portugués presentó una molestia en el tendón de la corva (isquiotibial) tras el compromiso frente a Al Fayha, partido en el que debió abandonar el campo en los minutos finales. Según el comunicado oficial, el atacante ya inició su plan de rehabilitación y será evaluado de manera constante, sin establecer un tiempo exacto de regreso.

Lea aquí: Faltan 100 días para el Mundial: Los 10 datos claves de la Copa del Mundo

Para frenar las especulaciones sobre una eventual salida del país, el club publicó imágenes del jugador entrenando con normalidad en la sede deportiva, dejando claro que su ausencia responde exclusivamente a motivos físicos.

Le puede interesar también: Sudamérica quiere repetir título: los principales candidatos a salir campeón en el Mundial 2026