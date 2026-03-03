Cristiano sigue en Arabia: Al Nassr desmiente rumores y confirma lesión
El club aclaró que el portugués no ha abandonado el país y que su ausencia se debe a una molestia muscular sufrida ante Al Fayha.
En medio de versiones que aseguraban una supuesta salida de Arabia Saudita por el contexto geopolítico en la región, el Al Nassr salió al paso de los rumores y confirmó que Cristiano Ronaldo continúa con el equipo y se encuentra en proceso de recuperación por una lesión.
El delantero portugués presentó una molestia en el tendón de la corva (isquiotibial) tras el compromiso frente a Al Fayha, partido en el que debió abandonar el campo en los minutos finales. Según el comunicado oficial, el atacante ya inició su plan de rehabilitación y será evaluado de manera constante, sin establecer un tiempo exacto de regreso.
Para frenar las especulaciones sobre una eventual salida del país, el club publicó imágenes del jugador entrenando con normalidad en la sede deportiva, dejando claro que su ausencia responde exclusivamente a motivos físicos.
La situación se produce en un momento de incertidumbre para el fútbol regional, luego de que competiciones fueran aplazadas y la Confederación Asiática de Fútbol reprogramara encuentros internacionales. Sin embargo, desde Al Nassr el mensaje es claro: Cristiano sigue en Arabia y su único foco está en recuperarse lo antes posible para volver a la competencia.