Clinaltec de Ibagué le sale el paso a denuncia de presunta participación en cartel del Cáncer

Ibagué

Tras la denuncia de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, sobre un presunto favorecimiento del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con más de $17 mil millones a la Clínica de Alta Tecnología Clinaltec de Ibagué, aparentemente cercana a su entorno familiar, las directivas de la IPS respondieron en un comunicado a la opinión pública.

Según la congresista, el aumento de remisiones de pacientes oncológicos hacia la clínica creció casi 1.000% en dos años, pese a existir la oferta médica más cercana en otras regiones del país.

“Entre 2023 y enero de 2026, la Nueva EPS concentró 3.374 exámenes PET-CT —estudios fundamentales para diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer— en una sola clínica en Ibagué, por más de 17.600 millones de pesos”, denunció en su cuenta de X la representante.

Por otra parte, reveló que en 2023 fueron 176 pacientes. En 2024 subió a 723. En 2025 explotó a 1.846. Un incremento del 949% frente a 2023. Y en enero de 2026 enviaron 221 pacientes en un solo mes, más que en todo el año 2023”.

Según Miranda, “No es un crecimiento normal”, porque para ella es una concentración acelerada en una sola IPS. “Mientras tanto, el país tiene capacidad instalada: Bogotá tiene 8 IPS habilitadas, Antioquia 7, Atlántico 5, Valle del Cauca 3, entre otros departamentos”.

¿Qué respondió Clinaltec?

En comunicado a la opinión pública la Clinica de Alta Tecnología, Clinaltec, explicó que la cobertura de la IPS se ha extendido a todo el país y particularmente a departamentos como Cundinamarca, Huila, Caquetá, Putumayo, Risaralda, Quindío y Caldas. “Departamentos en los cuales la falta de oportunidad en la atención ha generado estragos en la salud de los pacientes oncológicos”.

Las directivas de Clinaltec rechazaron lo que para ellos es “Una caracterización infundada y desinformada de nuestra institución como parte de un supuesto ´cartel de la oncología´ y lamentamos profundamente que ser el faro en la oscuridad para los pacientes oncológicos de Colombia genere enemigos indeseados”.

Finalmente, indicaron que “Agradecemos a toda nuestra comunidad de pacientes, familiares y usuarios que a través de redes sociales y de mensajes de apoyo han respaldado y continúan enalteciendo nuestra labor”.