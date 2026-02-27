Fajardo evita hablar de alianza con Claudia López tras encuesta: “Todavía falta camino por recorrer”

En medio del cierre de campaña al Congreso del partido Dignidad y Compromiso, colectividad liderada por Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, el candidato presidencial se refirió a la más reciente encuesta de Invamer, en la que lo superó Claudia López.

Cuando Caracol Radio le preguntó si eventualmente se uniría con López, evitó la pregunta y aseguró una vez más que buscará derrotar a Abelardo De La Espriella en primera vuelta y a Iván Cepeda en la segunda.

El cierre de la campaña contó con la participación de los candidatos de Dignidad y Compromiso, como Jennifer Pedraza, y también estuvo el escritor Héctor Abad Faciolince.

“Todavía falta mucho camino por recorrer. Este fin de semana hay cuatro encuestas. Vamos para donde vamos: derrotar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta e Iván Cepeda en la segunda”, dijo Fajardo.

Ahora, aprovechó para lanzar una dura crítica al Gobierno, a propósito del decreto de emergencia económica que habilita la contratación directa: “Este Gobierno llegó supuestamente con la bandera contra la corrupción, y lo que nos han mostrado es la corrupción en los niveles más altos que hemos visto en décadas”, aseguró.