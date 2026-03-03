Cincuenta jóvenes de Medellín se están convirtiendo en “Referentes”

Medellín

Avanza la estrategia Referentes, una escuela de liderazgo que desde la Alcaldía de Medellín ofrece un diplomado certificado por la Universidad EIA, capacitando a un grupo de 50 jóvenes de Medellín.

En el segundo encuentro de esta cohorte participó María José Bernal Gaviria, la Directora Ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien entregó detalles sobre la ética del cuidado, la importancia de hacer empresa y el liderazgo en la economía.

En este escenario, junto al secretario de juventud, Ricardo Jaramillo, presentaron estrategias para que los jóvenes tengan una visión de manejo adecuado de la economía y las posibilidades del emprendimiento.

El alcalde, Federico Gutiérrez Zulauga, había dado la apertura oficial a esta nueva cohorte de la escuela que le brindará a los jóvenes herramientas teóricas y prácticas para potenciar las capacidades de incidencia y transformación social.

Federico Gutiérrez en la lección inaugural

El mandatario distrital, en la charla de apertura, les indicó que “ustedes son un grupo muy especial. Pasaron porque tienen habilidades, capacidades. Nos interesa formarlos, no alrededor de una ideología, ni utilizar los recursos públicos para que cambien su forma de pensar. Queremos que tengan liderazgo y que, desde el espacio en el que estén, den soluciones a la gente”.

La lección inaugural de Referentes, a cargo del alcalde de Medellín, se enmarcó en una lección sobre el liderazgo, independiente de sus pensamientos, ideologías y grupos a los que impactarán.

¿A quiénes impactará la estrategia?

Esta iniciativa está dirigida a personas entre los 14 y 28 años, quienes deseen abanderar iniciativas sociales desde lo público y desarrollar habilidades para inspirar, movilizar y generar cambios en sus entornos.

Son cincuenta participantes que llegan a esta capacitación desde las diferentes comunas y corregimientos, los cuales fueron seleccionados para vivir esta experiencia académica.

¿Qué contenidos aprenderán los jóvenes?

Como parte de su formación, los asistentes aprenderán sobre “geopolítica, ciencia, tecnología e innovación; el tránsito de la participación ciudadana hacia escenarios de representación; ética en la gestión estatal; transición energética y liderazgo en entornos digitales; así como conflicto, seguridad y construcción de paz en Colombia”, indicaron desde la Alcaldía de Medellín.

Se busca que cada uno de los módulos que se impartirán logre generar capacidades analíticas, ética y visión estratégica.

Esta estrategia, que se ha adelantado en los años 2024 y 2025, impactó a jóvenes que ya decidieron aspirar al Consejo Distrital de Juventud y tres fueron elegidos: Miguel Ángel Escudero, Emanuel Borrero y Samantha Villa.

Estas postulaciones e interés en la política muestran la incidencia de esta formación en la promoción de perfiles comprometidos, participativos y con capacidades de liderar transformaciones positivas en sus comunidades.