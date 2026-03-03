Por falta de licencia, investigan 79 construcciones en el Cerro de las Tres Cruces en Medellín

Construcciones en el Cerro de las Tres Cruces. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La alcaldía de Medellín realizó un operativo de control urbanístico en el sector Manzanillo, en el corregimiento de Altavista, tras detectar construcciones sin licencia en el Cerro de Las Tres Cruces, zona clasificada como suelo de especial protección ambiental.

Durante la intervención, las autoridades impusieron seis sellamientos a viviendas que se encontraban en proceso de construcción sin contar con las licencias urbanísticas requeridas. Además, se recopiló información para la elaboración de 79 informes técnicos por presuntas irregularidades urbanísticas, relacionadas principalmente con edificaciones levantadas sin permiso en un área donde no está permitido urbanizar.

Según la administración Distrital, las construcciones intervenidas incluyen estructuras en mampostería, bloques de concreto y ladrillo.

“Los cerros tutelares no son suelo disponible para urbanizar, son áreas de protección que sostienen el equilibrio ambiental, la conectividad ecológica y la planificación responsable del territorio”, indicó el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo Ballesteros.

Operativos de control

Desde la Subsecretaría de Control Urbanístico reiteraron que los cerros tutelares son áreas de protección ambiental y no suelo disponible para vivienda, por lo que este tipo de ocupaciones no solo incumple la normativa vigente, sino que también expone a las familias a riesgos jurídicos y posibles pérdidas económicas.

En lo corrido del 2026, en zonas de protección ambiental de la ciudad, se han realizado 10 remociones y se han recuperado al menos 363 metros cuadrados de áreas de importancia ambiental.

La alcaldía de Medellín anunció que continuará adelantando acciones de verificación y control para frenar la ocupación indebida en zonas de protección y evitar que estas edificaciones se consoliden.