Más de 2.500 jóvenes en riesgo ingresan a Parceros 2026 en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín inició la formación en habilidades para la vida de más de 2.500 jóvenes durante el primer semestre de 2026, en el marco del programa Parceros, una estrategia orientada a prevenir la vinculación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a estructuras criminales en la ciudad.

La intervención se desarrolla en varias comunas priorizadas y también en la cárcel Pedregal, con acompañamiento institucional y un enfoque preventivo que combina formación, apoyo psicosocial y acceso a oportunidades.

Cobertura en comunas priorizadas

El programa tendrá presencia en las comunas 6-Doce de Octubre, 8-Villa Hermosa y 13-San Javier, donde se atenderán 1.500 personas en riesgo a través de las líneas Parceros, Parceritos y Parceros Junior.

En las comunas 1-Popular, 7-Robledo, 10-La Candelaria y 15-Guayabal, el componente Parceros Creadores acompañará a 750 jóvenes que no estudian ni trabajan, con el objetivo de reactivar sus proyectos de vida.

Además, el componente Parceras brindará atención en todas las comunas a 200 mujeres en riesgo de explotación sexual o que ejercen actividades sexuales pagas, mientras que 100 personas privadas de la libertad en la cárcel Pedregal recibirán acompañamiento especializado.

Formación y acompañamiento integral

Los participantes accederán a formación en habilidades para la vida, acompañamiento psicosocial individual y familiar, acercamiento a oportunidades de estudio y empleo, así como cursos cortos enfocados en la empleabilidad.

Desde 2024, el programa ha atendido a más de 8.800 personas. De ese total, más de 3.000 han sido vinculadas a oportunidades educativas y laborales, más de 1.000 han ingresado a empleos formales y 72 han obtenido becas de estudio para avanzar en su formación.

Con Parceros 2026, la Administración Distrital busca ampliar la cobertura en territorios con mayores factores de riesgo y consolidar una estrategia preventiva que combine educación, empleo y acompañamiento social para reducir la violencia y fortalecer las trayectorias de vida de la juventud en Medellín.