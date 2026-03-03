Cayó motoladrón de 24 años con 11 celulares robados en el sur de Bogotá

Bogotá D.C

La Policía de Bogotá ya había recibido varias denuncias de la ciudadanía y en medio de labores de vigilancia en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, lograron capturar a un hombre de 24 años por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Los uniformados pudieron ubicar una motocicleta que había sido reportada como involucrada en un hecho delictivo en el sector del CAI Brasilia y al realizar un registro al conductor de esta motocicleta se halló en su poder un arma tipo traumática y 11 celulares.

“Esta persona venía sistemáticamente hurtando a transeúntes en el sector de Brasilia. Cabe resaltar que este ciudadano tenía varias motocicletas y así evadía los controles judiciales”, afirmó el Teniente Coronel Oscar Chauta, Comandante Estación de Policía Bosa.

De acuerdo a las investigaciones, este hombre estaría involucrado en varios hurtos a celulares mediante la modalidad de atraco y raponazo , donde aprovechaba la oportunidad para hurtar los celulares de sus víctimas en vía pública.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.