Cayó motoladrón de 24 años con 11 celulares robados en el sur de Bogotá
Este hombre tenía varias motocicletas en su poder para evadir a las autoridades.
Bogotá D.C
La Policía de Bogotá ya había recibido varias denuncias de la ciudadanía y en medio de labores de vigilancia en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, lograron capturar a un hombre de 24 años por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
Los uniformados pudieron ubicar una motocicleta que había sido reportada como involucrada en un hecho delictivo en el sector del CAI Brasilia y al realizar un registro al conductor de esta motocicleta se halló en su poder un arma tipo traumática y 11 celulares.
“Esta persona venía sistemáticamente hurtando a transeúntes en el sector de Brasilia. Cabe resaltar que este ciudadano tenía varias motocicletas y así evadía los controles judiciales”, afirmó el Teniente Coronel Oscar Chauta, Comandante Estación de Policía Bosa.
De acuerdo a las investigaciones, este hombre estaría involucrado en varios hurtos a celulares mediante la modalidad de atraco y raponazo, donde aprovechaba la oportunidad para hurtar los celulares de sus víctimas en vía pública.
El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....