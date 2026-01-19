Policía de Bogotá capturó a dos hombres por intento de robo a domiciliarios tras persecución. Foto: suministrada.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres que intimidaron con un arma de fuego a dos ciudadanos que se encontraban repartiendo encomiendas.

Lea más: Video: Policía rescató a niña en Kennedy que pedía a gritos que le dieran de comer

Estos hechos se presentaron en el barrio San Antonio de Escocia en la localidad de Bosa. Primero, los delincuentes huyeron en una motocicleta al nota la presencia de las autoridades.

Así, la Policía emprendió una persecución y lograron capturar a los dos hombres con el arma de fuego con la que habrían intimidado a sus víctimas.

Lea también: Vuelven los ‘pinchallantas’ en Bogotá: a conductor le querían cobrar $3 millones por 44 parches

“Estos capturados con las edades de 30 y 32 años fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es importante señalar que uno de ellos cuenta con antecedentes por hurto”, señaló el comandante encargado de la Estación de Policía en Bosa, Luis Enrique Pérez.