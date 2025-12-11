Alias ´El Gato´ se dedicaba al robo bajo la modalidad de raponazo en el norte de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló detalles de la captura en el barrio Gaitán de Andrés Piratova Chaparro de 32 años conocido criminalmente como alias ´El Gato´.

La orden de captura había sido emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías, por el delito de hurto calificado. Precisamente durante seis meses, los investigadores adelantaron un proceso de recolección de evidencia, entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y la relación de varias denuncias ciudadanas que permitieron establecer que alias ´El Gato´ sería un presunto actor criminal recurrente dedicado al hurto violento especialmente en el barrio Piedra Pintada, donde generaba temor entre los habitantes.

“Según los elementos probatorios, este individuo se movilizaba en una motocicleta y tenía un patrón claramente identificado: seleccionaba preferiblemente a mujeres que caminaban solas o que se encontraban distraídas, a quienes abordaba de manera sorpresiva mediante la modalidad de raponazo o atraco con arma de fuego, despojándolas de sus pertenencias, principalmente bolsos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de valor como joyas”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Andrés Piratova Chaparro registra más de 15 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de intimidación mediante amenaza con arma de fuego, violencia contra servidor público, hurto calificado y agravado, lesiones personales, amenaza, fuga de presos y además cuenta con una sentencia condenatoria por hurto calificado y agravado.

Dato: luego de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado en audiencia, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Seguimos comprometidos en la lucha frontal contra los delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, al tiempo que invitamos a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que permita identificar y capturar a quienes insisten en vulnerar la integridad de los ibaguereños”, puntualizó el coronel, Diego Mora, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.