Capturan hombre acusado de delitos sexuales a un menor de edad cuando adelantaban asesoría de tareas. / Foto: MECUC.

Cúcuta

Las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta lograron la captura mediante orden judicial emanada por la Unidad Especializada en Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación, de un hombre requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

En el procedimiento que se realizó en el barrio Navarro Wolf, en el municipio de Villa del Rosario, las autoridades lograron la captura de Adrián Ismel Méndez Jaimes, de 38 años de edad y nacionalidad colombiana.

Según lo dieron a conocer las autoridades, “el hoy capturado habría aprovechado su vínculo como asesor de tareas de la víctima, un menor de ocho años, para presuntamente cometer estas conductas delictivas. Asimismo, en su intento por evadir la acción de las autoridades, cambiaba constantemente de lugar de residencia debido al proceso investigativo en su contra”.

El coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró que “después de adelantar un proceso investigativo, se logró recolectar todas las pruebas para lograr la orden de captura de esta persona”.

Tras las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, un juez determinó enviarlo a centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.