Cae en Cúcuta una mujer señalada de participar en el homicidio de un hombre en Cundinamarca. / Foto: MECUC.

Cúcuta

Se trata de Kelly Johana Martínez Mandón quien fue capturada por hombres de la SIJIN, mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

Martínez Mandón era requerida por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ubaté (Cundinamarca). Según las autoridades, presuntamente, haría parte del grupo delincuencial denominado “Los Toches”, organización dedicada al sicariato y a otras actividades criminales en diferentes regiones del país.

Las investigaciones de las autoridades dan cuenta que Martínez Mandón estaría vinculada como partícipe en el homicidio de Luis Miguel Rocha Calderón, ocurrido en junio de 2025 en el municipio de Ubaté, Cundinamarca.

“La víctima fue hallada en su residencia, envuelta en sábanas y con múltiples golpes. En el hecho fueron hurtados seiscientos millones de pesos en efectivo, joyas avaluadas en quinientos millones de pesos y títulos inmobiliarios por un valor cercano a los dos mil millones de pesos”, dijo el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Así mismo, el coronel Belalcázar indicó que “de acuerdo con el proceso investigativo, la hoy capturada sería la encargada de perfilar y marcar a las víctimas, así como de transportar y facilitar las armas a sus cómplices”.

Por el homicidio de Luis Miguel Rocha Calderón ya han sido capturados seis integrantes de esta estructura criminal. “Únicamente falta alias “Jorman”, quien habría salido del país".

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.