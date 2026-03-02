Ante la decisión de la Procuraduría de no prórrogar la suspensión que lo mantenía alejado de su cargo, Caracol Radio conoció que Wilmar Mejía será reintegrado a la Dirección Nacional de Inteligencia.

A través de una resolución que será expedida en las próximas horas, Mejía retomará sus funciones como subdirector de la DNI ante la falta de pruebas en medio de la investigación que se le adelanta por supuestos vínculos con disidencias de ‘Calarcá’.

Además, volverá a ser nombrado teniendo en cuenta que la suspensión de la Procuraduría fue una medida cautelar y no una sanción.

Petro les quedó mal con una cita en Palacio

Este lunes, el General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía tenían programada una reunión en Casa De Nariño con el presidente Gustavo Petro, en la que iban a discutir el futuro en sus cargos ante la decisión de la Procuraduría de no prórrogar la suspensión que los mantenía alejados de sus funciones.

Sin embargo, a pesar de que el General Huertas y Wilmar Mejía ya se encontraban en Palacio, les avisaron que el presidente había reprogramado la reunión.

Fuentes en Palacio, aseguran que el presidente está analizando la posibilidad de que el general Huertas tenga un nuevo cargo, en medio de los recientes movimientos de algunos oficiales en el Ejército Nacional.

Cabe recordar que el general Huertas al momento de suspensión, ocupaba la comandancia del comando personal del Ejército Nacional.