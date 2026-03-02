Procuraduría no prorrogó suspensión a Wilmar Mejía y gral. Huertas por caso de archivos de ‘Calarcá’

La Procuraduría General de la Nación no prorrogó la suspensión del general Juan Miguel Huertas y del subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quienes son investigados por presuntos vínculos con el cabecilla de las disidencias de las Farc conocido como alias ‘Calarcá’.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, que resolvió no extender la medida provisional que mantenía separados de sus cargos al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y a Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la DNI.

En el documento, la Procuraduría ordenó además comunicar la decisión a los investigados y a sus defensores, los abogados Fernando Manrique Roa y Mauricio Cristancho Ariza, advirtiendo que contra esta determinación no procede ningún recurso. También dispuso notificar a las autoridades nominadoras correspondientes para lo de su competencia.

Con esta decisión, Huertas y Mejía podrían ser reintegrados a sus funciones en los próximos días, mientras continúa el proceso disciplinario en su contra por los presuntos contactos con el jefe de las disidencias conocido como alias ‘Calarcá’.