Todo está listo en el departamento de Boyacá para las elecciones legislativas de 2026

Boyacá

A unos días de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo, las delegadas de la Registraduría en Boyacá, Diana Carolina Sanabria y

Patricia Rico, aseguraron que el departamento avanza sin contratiempos en la organización logística y operativa para garantizar la participación ciudadana en los 123 municipios.

Las funcionarias explicaron que el proceso electoral no solo contempla la elección de Senado y Cámara de Representantes, sino también tres consultas de partidos para definir candidatos presidenciales. “Estamos trabajando a toda máquina en la elaboración logística de estas elecciones en el departamento. Nos encontramos cumpliendo los calendarios electorales y adelantando todas las tareas para que el proceso se desarrolle con normalidad”, señaló.

También indicó que el material tecnológico y los kits de escrutinio ya se encuentran en las sedes de la Registraduría al igual que el traslado del material electoral hacia los municipios. “Los kits electorales de mesa y de puesto, que incluyen las tarjetas electorales y demás elementos fueron distribuidos con el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar su custodia”, afirmó.

Frente a las condiciones climáticas que se registran en algunas zonas del departamento, la delegada explicó que se han realizado mesas de trabajo con las autoridades para prevenir dificultades en el transporte. “Hemos articulado acciones con la Policía, el Ejército y la coordinación de gestión del riesgo. En municipios como Cubará contamos con apoyo de brigadas de Arauca, Casanare y Magdalena Medio para garantizar la seguridad del material electoral”, manifestaron.

Las funcionarias destacaron que todo el despliegue logístico se realiza por vía terrestre y con acompañamiento permanente de las autoridades. Según explicó, una vez el material llega a las cabeceras municipales, la Policía Nacional asume la custodia hasta el día de la votación. “Hasta el momento no tenemos novedades y el proceso avanza con normalidad”, agregó.

“Queremos contarles que por parte de la delegación de Boyacá los 123 municipios estamos trabajando a toda marcha en estos días que nos restan para el gran día del proceso electoral, ya estamos en el proceso de capacitación de todos los jurados de votación de todo el departamento, se inició el desplazamiento logístico a todos los municipios del material electoral, ellos van custodiados por la Policía Nacional, por la Fuerza Pública y estamos disponiendo todos los puestos de votación, estamos también en un trabajo articulado con todas las entidades públicas del Estado en este acompañamiento, alcaldías, Procuraduría, Personerías, Fiscalía y la gobernación”.

Las delegadas de la Registraduría recordaron que la tarjeta de las consultas interpartidistas tiene que ser solicitada por el votante.

“Quiero indicarles que en mesa el votante que llegue a votar va a encontrar las tarjetas electorales que le va a ofrecer el jurado para Senado, le va a decir al votante, usted quiere sufragar por Senado nacional o por Senado indígena, el sufragante escoge a Cámara, el jurado le va a decir quiere votar Cámara territorial que son las 6 curules que tiene el departamento, indígena o afro y para la consulta, es el votante el que debe pedir la tarjeta electoral”.

Las delegadas de la Registraduría confirmaron cuál será el orden en el que se conocerán los resultados de las elecciones del domingo 8 de marzo.

“El orden de escrutinio es consultas, Senado y Cámara. Por qué consulta primero y con urgencia porque el plazo de inscripción de candidatos a la presidencia de la República vence el 13 de marzo, entonces necesitamos urgente decirle a estas agrupaciones o movimientos políticos quién fue el designado de acuerdo con la elección de estas 3 consultas. Luego seguirán los votos de Senado y finalmente se contarán los de Cámara”.