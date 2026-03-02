La Guardia Revolucionaria iraní anuncia nueva oleada de ataques contra Israel

La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado.

“La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia indicó que las ofensivas tuvieron como objetivos el complejo gubernamental israelí en Tel Aviv y los centros militares y de seguridad en Haifa y Jerusalén Este.

Además, advirtió sobre la ampliación de los ataques contra las bases y los territorios israelíes, y recomendó a los residentes de los territorios ocupados que se mantengan alejados de los centros militares, de seguridad y gubernamentales, y que abandonen de inmediato los territorios israelíes.

Estas ofensivas iraníes se producen después de varias oleadas de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el país persa esta madrugada.

En uno de esos ataques, en el este de Teherán, murieron al menos 20 personas, según informó la agencia Mehr, que mostró imágenes de heridos entre los escombros de edificios derruidos, entre ellos niños.

Se desconoce el número de víctimas mortales de la guerra en Irán, comenzada por Israel y Estados Unidos. El último recuento oficial se dio hace dos días, cuando se informó de 200 muertos.