Se oficializa la compra de Warner por parte de Paramount por un valor de 110.000 millones de dólares

CHONGQING, CHINA DECEMBER 6: In this photo illustration, a smartphone displays the Paramount Skydance logo in front of a blurred Warner Bros. Discovery emblem, on December 6, 2025, in Chongqing, China. Paramount Skydance had previously submitted a takeover bid for Warner Bros. Discovery before a rival bid by Netflix won the auction part of a broader bidding war among major media companies seeking to acquire WBD's studios, streaming assets and content library. (Photo illustration by Cheng Xin/Getty Images) / Cheng Xin

Este viernes se oficializó la compra de Warer Bros. Discovery por parte de Paramount por un valor de 110.000 millones de dólares.

Paramount realizará una conferencia telefónica y una transmisión web el lunes a las 8:30 a.m., hora del este, para hablar sobre el acuerdo.

Lea también: Muere a los 86 años Neil Sedaka autor de éxitos como “Oh! Carol” y “Laughter in the Rain”

El anuncio oficial se produce después de que la junta directiva de Warner confirmara que la propuesta de Paramount era mayor a la de Netflix.

La plataforma de streaming tenía cuatro días para igualar la oferta, pero declinó a hacerlo.

Paramount afirmó que la compañía fusionada se compromete a producir un mínimo de 30 películas en salas al año, 15 por estudio al año.

Le puede interesar: Nicky Jam confirma concierto en Colombia el próximo 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá

Prometió que las películas se estrenarán en salas completas, con un plazo mínimo de 45 días a nivel mundial y el plazo estándar actual de la industria para el vídeo doméstico, antes de su disponibilidad en los servicios de streaming por suscripción.

Se espera que la fusión se cierre en el tercer trimestre de 2026, esto sujeto a las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Warner, y se espera que la votación se realice a principios de la primavera.