Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, se encuentra atrapado en Medellín por un problema con su pasaporte

El modelo, actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo de los también actores Tom Hanks y Rita Wilson, afirmó a través de sus redes sociales que se encuentra atrapado en Medellín debido a un problema con el pasaporte al tratar de regresar a los Estados Unidos.

En un video de Instagram compartido el viernes 27 de febrero, Hanks reveló que se encuentra varado tras viajar sin pasaporte estadounidense.

El actor explicó que primero viajó a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de su amigo Max y luego decidió pasar por Medellín antes de regresar a casa para visitar a otra amiga, Taylor.

“Viajo con mi pasaporte griego porque tengo doble nacionalidad. La razón por la que no usé mi pasaporte estadounidense es porque está a punto de vencerse, y a veces no te dejan entrar al país, aunque no haya vencido, pero esté a punto de caducar”, afirmó.

Continuó diciendo que cuando llegó al aeropuerto para su vuelo, le dijeron que, como usaba un pasaporte extranjero, “necesitaría una tarjeta de residencia permanente para regresar a Estados Unidos”.

“No tengo tarjeta de residencia permanente porque soy ciudadano estadounidense”, explicó.

“No tengo mi pasaporte estadounidense, así que estoy literalmente atrapado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín. Claro que hay peores lugares donde quedarse atrapado, pero no tengo ni idea de qué voy a hacer y la única embajada que puede resolver esto está en Bogotá”, agregó.

El modelo y músico finalizó el video bromenando diciendo a sus seguidores “libérenme”.

Chet Hanks ha participado en series de televisión como ‘Empire’, ‘Shameless’ y ‘Your Honor’, así como en papeles en ‘Curb Your Enthusiasm’ y ‘Atlanta’.