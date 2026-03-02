Denuncian envenenamiento masivo de mascotas en Floridablanca: reportan cerca de 30 casos

Bucaramanga

Habitantes del barrio Los Andes, sector residencial de Floridablanca en Santander, denunciaron un presunto envenenamiento masivo de mascotas en una jardinera del barrio, donde en los últimos tres años se habrían registrado cerca de 30 casos entre perros y gatos. La comunidad advierte que la situación no solo afecta a los animales, sino que representa un riesgo para niños, adultos mayores y demás personas que frecuentan el lugar.

Victoria Correa, una de las personas afectadas, relató que su perro murió el 23 de diciembre de 2024 tras presentar vómito, desorientación, pérdida de control de esfínteres y dilatación de pupilas pocas horas después de haber salido a su paseo habitual. Según indicó, el diagnóstico veterinario confirmó envenenamiento con una sustancia altamente tóxica.

“Nos preocupa porque por este sector transitan niños y adultos mayores. No sabemos qué tipo de sustancia están usando y cualquiera podría verse afectado”, afirmó.

Otro residente, Víctor Albarracín, aseguró que en su caso resultaron afectados una gata y dos perros con síntomas como vómito, alteraciones en la visión y cambios de comportamiento. El último episodio ocurrió hace apenas ocho días.

“En esta jardinera juegan niños y salen a hacer deporte. Si el veneno está en el suelo, puede causar una tragedia”, señaló. El ciudadano, quien indicó que ya interpuso una denuncia y que otros vecinos han iniciado acciones similares.

Por su parte, María Alejandra Jaimes manifestó que tres de sus gatos han muerto por presunto envenenamiento desde 2023. En uno de los casos, el animal fue llevado a tiempo al veterinario, donde se confirmó intoxicación tras presentar convulsiones, temblores y vómito.

“Lo más preocupante es que no necesitan ingerir el veneno; basta el contacto o inhalarlo para que aparezcan los síntomas”, explicó.

La comunidad insiste en que estos hechos podrían estar relacionados con molestias de algunos residentes por la presencia de mascotas, pero rechazan este tipo de acciones. Los afectados piden fortalecer la convivencia y recurrir al diálogo en caso de conflictos.

¿Qué dicen desde la Alcaldía de Floridablanca?

Aura Carolina Parra Mora, directora de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría del Interior de Floridablanca informó que, tras conocer los casos por redes sociales, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. El gobierno local aseguró que confía en que la Policía avance en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar el cuidado de los animales y a denunciar cualquier situación sospechosa, reiterando el compromiso institucional con la protección y bienestar animal en el municipio.