Pasajeros bajo el sol y sin aire: nuevas quejas contra el servicio en el Cortissoz

Momentos de incomodidad y malestar vivieron pasajeros que arribaron recientemente al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, luego de que, tras descender de la aeronave, permanecieran más de 30 minutos sobre la pista expuestos al intenso sol antes de poder ingresar a la terminal aérea.

Según relataron viajeros, el desembarque se realizó directamente a la pista y, una vez en tierra, el grupo fue obligado a esperar bajo las altas temperaturas, al parecer, mientras aparecían las llaves de una de las puertas de acceso a la terminal, generando incomodidad entre adultos mayores, niños y demás pasajeros que recién llegaban a la ciudad.

La situación tomó mayor relevancia luego de que una usuaria denunciara en redes sociales las condiciones del terminal aéreo.

En su publicación, cuestionó el deterioro del servicio recordando que Barranquilla es “la ciudad donde nació la aviación comercial de Colombia, pionera en América”, y expresó su inconformidad por el estado de la infraestructura.

“Hoy, en el Aeropuerto Cortissoz de Barranquilla solo hay una banda transportadora de maletas que se ve y suena así. Vergüenza”, escribió la viajera, acompañando su mensaje con un video que evidenciaría fallas en el sistema de equipajes.

Además, aseguró que dentro de las instalaciones tampoco funcionaba adecuadamente el aire acondicionado: “Ayer aguanté el ensope de la vida porque no sirve ni el aire acondicionado”, agregó.

Las críticas se suman a cuestionamientos recurrentes sobre el estado operativo y en la calidad de servicio del aeropuerto, considerado una de las principales puertas de entrada aérea al Caribe colombiano.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial detallado sobre este episodio en particular.