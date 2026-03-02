Paola Jara estrena “No Va a Cambiar”, una cumbia poderosa que da inicio de una nueva etapa

La cantante colombiana Paola Jara abre oficialmente su año musical con el lanzamiento de “No Va a Cambiar”, una cumbia enérgica que combina fuerza, claridad emocional y una nueva estética sonora que marca el inicio de una profunda evolución artística.

El lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, tras convertirse en la primera mujer colombiana nominada a los Grammy Awards en la categoría Mejor Álbum Regional Tejano, un reconocimiento histórico que consolidó su presencia internacional.

Después de cuatro meses alejada de los escenarios debido a su maternidad, Paola Jara vuelve recargada de inspiración y con una propuesta renovada que se irá desplegando a lo largo de 2026.

“No Va a Cambiar”, escrita por Simón Escobar Uribe, Andrés Felipe Álzate y Guillermo Alejandro Ortiz, retrata ese momento de certeza emocional en el que una persona acepta que su pareja no va a transformarse, ni por amor, ni por promesas, ni por nadie más.

La canción, construida sobre una base de cumbia poderosa, captura la esencia del desahogo, un sello que Paola Jara ha convertido en himnos que conectan con miles de seguidores. Con este sencillo, la artista reafirma su capacidad para traducir experiencias personales en narrativas que tocan fibras profundas.

El regreso de la cantante a los escenarios ha sido igual de contundente. Tras su presencia en los premios de la academia en Los Ángeles, Paola Jara realizó una exitosa gira por Ecuador, presentándose en Riobamba, Manta, Salinas y Babahoyo, donde anticipó parte de lo que será su tour internacional “Paola Jara Vuelve”. Esta gira la llevará a Europa en los próximos meses, consolidando una proyección internacional que sigue en ascenso.

Reconocida por éxitos como “Murió el Amor”, “Salud por Él” y “No Me Preguntes”, Paola Jara atraviesa un momento de plenitud personal y profesional. Al tiempo que disfruta su maternidad, celebra un renacer artístico que apuesta por una sonoridad expansiva y una identidad visual renovada. “No Va a Cambiar” es solo el primer paso de un año lleno de transformaciones para una de las voces femeninas más influyentes del género regional.