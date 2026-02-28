Ejército israelí: la operación en Irán es “más compleja y complicada” que las anteriores

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, dijo que la operación contra Irán es “más compleja y complicada” que las anteriores, según un comunicado militar difundido esta tarde.

En un discurso a los pilotos de la Fuerza Aérea antes de que comenzara la operación contra Irán, en la que intervienen Israel y Estados Unidos, Zamir manifestó que esta “se produce a una escala completamente diferente, más compleja y complicada. Sé que la preparación fue corta, pero intensa e increíblemente minuciosa”.

“Estáis autorizados para ejecutar. Atacad vuestros objetivos. Estáis haciendo historia”, les comunicó Zamir a los pilotos momentos antes de que estos se subieran a sus aviones para bombardear territorio iraní.

Más de ocho horas después de que la aviación israelí comenzara a bombardear Teherán, pero también otras urbes iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), las fuerzas armadas dijeron haber destruido sistemas de defensa estratégicos de la República Islámica.

“Uno de los ataques estaba dirigido hacia un sistema de defensa aérea avanzado SA-65 localizado en la zona de Kermanshah, en el oeste de Irán”, se indica en un comunicado militar.

Un ataque israelí contra una escuela de primaria en Minab (sur de Irán) ha acabado con la vida de al menos 53 niñas, mientras otras 48 estudiantes han resultado heridas, según las autoridades locales.

En Israel hasta el momento se ha informado de un herido leve por un impacto en Haifa (norte) de un misil iraní.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos en Israel y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.