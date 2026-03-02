Multan a tres personas por arrojar residuos pesados en la calle en Bucaramanga

Piedecuesta en el ‘limbo’ sobre a dónde llevar las basuras / Cortesía para Caracol Radio Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga impuso el primer comparendo ambiental por violar el Decreto 0029 de 2026, norma que regula la disposición de residuos voluminosos en la ciudad.

En Granjas de Provenza, las autoridades evidenciaron la disposición indebida de muebles y enseres en la calle. Tres personas fueron sancionadas con una multa cercana al millón 800 mil pesos.

La ingeniera Sandra Rivera, subsecretaria de Ambiente, explicó que el operativo se adelantó en articulación con la Sección de Carabineros y Protección Ambiental.

“Hoy se impuso el primer comparendo ambiental por violación al Decreto 0029, relacionado con la disposición de residuos voluminosos. El procedimiento se llevó a cabo en el sector Granjas de Provenza, debido a que algunos ciudadanos estaban arrojando residuos voluminosos en la vía pública”, señaló la funcionaria.

Desde la Administración Municipal reiteraron que los muebles, colchones, podas, llantas y escombros no pueden dejarse abandonados en el espacio público ni mezclarse con la basura común.

Quienes necesiten deshacerse de este tipo de elementos deben solicitar el servicio autorizado de recolección. El costo debe asumirlo quien genera el residuo, salvo que la Alcaldía anuncie jornadas especiales gratuitas.

La Alcaldía advirtió que continuará adelantando operativos de inspección y control en distintos sectores de la ciudad para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar la formación de nuevos puntos críticos de basura.