El CNE amplió el plazo para postular actores electorales en el exterior: esta es la nueva fecha

Colombia

Con el objetivo de que las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral en el exterior postulen sus actores electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que amplió los plazos para este proceso clave de cara a las elecciones del Congreso de la República.

A la fecha, en el aplicativo se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales en el exterior para la jornada electoral que inicia el 2 de marzo y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. Estos ciudadanos cumplirán funciones de vigilancia y control en las 3.332 mesas habilitadas en 254 puestos de votación, distribuidos en 67 países, contribuyendo a garantizar la transparencia del proceso y reduciendo los posibles riesgos de fraude.

Por otro lado, el más reciente reporte de postulación del CNE indica que 6.503 auditores de sistemas fueron postulados por agrupaciones políticas para cumplir dicha labor y, en cuanto a observadores electorales, se cuenta con 7268 postulaciones.

Al respecto, se pronunció el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE: “Tenemos la solución a todos los problemas. Los testigos electorales que acreditamos y capacitamos estarán presentes en cada una de las más de 126.000 mesas que funcionarán en el país, desde el momento en que se abran las votaciones hasta su cierre. Una vez termine la jornada, cada testigo tomará en vivo la foto del formulario E-14, diligenciado por los jurados de votación, y la enviará a cada agrupación política por intermedio de la APP que dispuso el CNE para tal fin. Esto significa que, en cuestión de 15 o 30 minutos, las agrupaciones políticas podrán saber cuántos votos se registraron en cada mesa y en cada rincón de Colombia y en el exterior”, dijo.

Hay un nuevo plazo de postulación de actores electorales

Desde el CNE hicieron un llamado a las agrupaciones políticas a que hagan uso de la plataforma para reportar la información de las personas que cumplirán esta labor en los puestos de votación habilitados por la organización electoral, por lo que amplió el plazo para que se puedan postular testigos electorales en el exterior, así como observadores electorales y auditores de sistemas, hasta las 11:59 p. m., hora colombiana, del 27 de febrero de 2026.

No obstante, es importante recordar que, para los testigos electorales que estarán dentro de Colombia, el plazo de postulación se mantiene hasta el próximo domingo 1 de marzo a las 11:59 p.m.