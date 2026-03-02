Hallan cuerpo sin vida en el río Pasto

Pasto-Nariño

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, recuperaron un cuerpo sin vida de las aguas del río Pasto. Las labores se realizaron tras un llamado de alerta atendido en la tarde del domingo 1 de marzo.

En el operativo también participaron la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad competente encargada de realizar la inspección técnica del cadáver.

Según el informe preliminar entregado por las autoridades, el cuerpo presentaba estado avanzado de descomposición por lo que se espera el trabajo forense para establecer la identidad de la víctima, quien podría tener aproximadamente 35 años de edad.

Las autoridades adelantan las labores respectivas para establecer que hay detrás de la muerte de esta persona y se contrasta con reportes de personas dadas por desaparecidas para determinar si corresponde a una de éstas.