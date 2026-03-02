Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 14:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Noticias regionalesPasto

Hallan cuerpo sin vida en el río Pasto

Autoridades tratan de establecer la identidad de la víctima

Rescate cuerpo río Pasto- Foto: Bomberos Pasto

Rescate cuerpo río Pasto- Foto: Bomberos Pasto

Pasto-Nariño

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, recuperaron un cuerpo sin vida de las aguas del río Pasto. Las labores se realizaron tras un llamado de alerta atendido en la tarde del domingo 1 de marzo.

En el operativo también participaron la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad competente encargada de realizar la inspección técnica del cadáver.

Según el informe preliminar entregado por las autoridades, el cuerpo presentaba estado avanzado de descomposición por lo que se espera el trabajo forense para establecer la identidad de la víctima, quien podría tener aproximadamente 35 años de edad.

Más información

Las autoridades adelantan las labores respectivas para establecer que hay detrás de la muerte de esta persona y se contrasta con reportes de personas dadas por desaparecidas para determinar si corresponde a una de éstas.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir