Decomisan en Tumaco más de quinientos metros cúbicos de madera transportada de manera ilegal

Tumaco-Nariño

La Armada de Colombia a través de la Brigada de infantería de Marina No.4, en desarrollo de operaciones fluviales, incautó 585 metros cúbicos de madera, que estarían siendo transportados de forma ilegal en el municipio de Tumaco, Nariño.

La operación inició cuando tripulantes de la Brigada de infantería de Marina No.4 detectaron una motonave tripulada por cuatro sujetos de nacionalidad colombiana, que se desplazaba de manera sospechosa. Al abordar e inspeccionar la embarcación, se evidenció que remolcaban material maderable, un total de 836 listones, correspondientes a 585 metros cúbicos.

Más información El Museo Naval conmemora 38 años preservando la memoria naval y marítima de Colombia

Ante el requerimiento de los documentos legales exigidos por la autoridad ambiental para la movilización y comercialización de productos forestales, los tripulantes manifestaron no contar con los salvoconductos expedidos por la Corporación Autónoma Regional, los cuales son de carácter obligatorio según la normativa ambiental vigente.

Tras la verificación, la embarcación, su tripulación y el material incautado, fueron trasladados hacia el muelle de la Capitanía de Puerto de Tumaco, en donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de judicialización.

La Armada de Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acción que ponga en riesgo la flora y fauna del Pacífico colombiano a través de la línea gratuita 146, disponible las 24 horas del día.