Con éxito cerró la participación de Pasto y Nariño en la vitrina de ANATO

Pasto-Nariño

Con más de veinte seis mil citas de negocios cerró la vitrina de ANATO que se realizó en Corferias en la ciudad de Bogotá.

El encuentro que reúne anualmente lo más destacado del sector turístico a nivel nacional e internacional superó los 56.000 asistentes al evento durante tres días y creció en un 13% el número de agendamiento de citas con respecto al año anterior.

El escenario fue clave para seguir posicionando a Pasto como un destino de Patrimonios. Además de la presencia a través del stand de la ciudad se realizó un encuentro con operadores turísticos de diferentes regiones del país, con el fin de socializar de manera detallada la oferta turística con la que cuenta el municipio.

Durante este espacio se presentaron los principales atractivos de Pasto, destacando su riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y natural, así como sus festividades más representativas. Así como r el potencial que tiene la ciudad en el ámbito urbano y rural, así como las fechas y lugares para visitar a lo largo del año.

De otra parte, la ciudad entra a formar parte de la Red Andina de Autoridades territoriales, lo que posibilitará el respaldo del Parlamento Andino en las acciones de promoción y posicionamiento estratégico de los procesos culturales, sociales y administrativos del municipio en espacios de integración regional.

ANATO 2026 Foto: Cortesía Ampliar ANATO 2026 Foto: Cortesía Cerrar

Nariño entre los tres mejores stands de ANATO 2026

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo condecoró a Nariño como el tercer mejor stand de la vitrina.

Ampliar Cerrar

Según el balance de la Dirección de Turismo, los prestadores que representaron al departamento recibieron un promedio de 55 visitantes, dejando alrededor de 30 alianzas estratégicas en el ámbito nacional y 7 internacionales.

En el desarrollo de la vitrina turística, la Gobernación de Nariño avanzó en diálogos de cooperación con el estado mexicano de Querétaro, orientados a establecer una alianza estratégica de promoción conjunta.