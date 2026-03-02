El cantante Eider Ortiz denuncia que intentaron robarlo y secuestrarlo en la vía Cúcuta - Ocaña. / Foto: Redes sociales de Eider Ortiz.

Norte de Santander

A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante de música popular Eider Ortiz denuncio que estuvo a punto de ser robado y secuestrado en la vía Cúcuta - Ocaña.

Según el relato del artista, hombres que se movilizaban en una camioneta lo interceptaron, sacaron armas de fuego y trataron de detener el vehículo. Sin embargo, este no acató la solicitud y fue perseguido por varios kilómetros.

Más información Cúcuta contará con una nueva conexión aérea con Bogotá: Fecha de inicio de operaciones

“Venían unos manes en una camioneta, nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas, intentaron pararnos pero vamos por la vía Cúcuta - Ocaña y no paramos porque nos da miedo. Al intentar volarnos, chocamos los vehículos. Aquí vamos corriendo porque nos persiguieron siempre un ratico, pero gracias a Dios que unos muleros le cerraron la vía y no nos alcanzaron”, narró el artista en el video compartido en redes sociales.

Posteriormente salé Eider en el mismo video mostrando los daños que materiales que tuvo la camioneta donde se movilizaba.

“Nosotros lo que hicimos fue no parar, el carro tiene blindaje pues uno siente que puede huir del momento. Los daños fueron materiales. Vamos a amarrar y continuar”, indicó Ortiz.