El Ejército desplegó nuevos vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cauca

Popayán - Cauca

El Ejército Nacional desplegó nuevos vehículos blindados para reforzar la seguridad y contrarrestar las acciones de los grupos criminales en la vía Panamericana del Cauca, que conecta con los departamentos del Valle y Nariño.

El coronel Carlos León, comandante de la Brigada Liviana de Caballería, informó que se trata de 12 vehículos ASV que ya están en operación al servicio de la Tercera División, equipados con ametralladoras y lanzagranadas, los cuales permiten mayor movilidad y versatilidad en 371 tramos viales críticos identificados en el suroccidente del país.

“También tenemos un grupo liviano de caballería completo. Tenemos la misión de garantizar la libre movilidad de los colombianos por los diferentes tramos viales”, resaltó.

En los próximos días llegarán otros ocho de estos vehículos.

De acuerdo con el oficial, con los automotores se realizan reconocimientos de ruta, se instalan puestos de control y se garantizan el paso, la seguridad y la libre circulación de personas, así como del comercio y del transporte de carga y pasajeros, especialmente sobre la vía Panamericana.

Esta iniciativa se suma a la implementación de tres fuerzas de despliegue rápido ubicadas en Timba, Suárez y Morales, en el Cauca, y en Timba y Jamundí, en el Valle del Cauca, que tienen el objetivo de desmantelar las estructuras criminales de alias ‘Marlon’.