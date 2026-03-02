Cada dos días un menor es víctima de reclutamiento en el Cauca: CRIC

Popayán - Cauca

Autoridades indígenas denunciaron que cada dos días un menor es víctima de reclutamiento forzado en los territorios ancestrales del Cauca, por lo que intensificaron las acciones humanitarias para recuperarlos.

Los casos más recientes se registraron en Jambaló e Inzá, en el norte y oriente del departamento, donde tres menores se encuentran desaparecidos y se teme que estén en poder de grupos armados al margen de la ley.

Se trata de un adolescente de 14 años del resguardo Santa Rosa de Capisisco en Inzá, cursa octavo grado desapareció desde el 12 de febrero cuando salió de su casa.

También dos menores de 13 y 15 años, estudiantes de Jambaló, quienes salieron el 22 de febrero rumbo a Santander de Quilichao, desde entonces no se conoce su paradero.

Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC, describió que “en el año pasado denunciamos que al menos cada dos días está siendo reclutado un niño indígena, al parecer, este año se consolida esta tendencia que es al alza. Esperamos encontrarlos y devolverlos a sus comunidades”.

Capaz además alertó que el ciclo del reclutamiento está compuesto no solo por las amenazas sino la desaparición y el reclutamiento forzado.

Las comunidades indígenas mantienen los ejercicios de acción humanitaria para dar con el paradero de los menores.

La organización ancestral exigió a los actores armados devolver a los menores reclutados y frenar las acciones violentas contra la población ancestral.

Recientemente, el gobernador del Cauca denunció que en 2025 al menos 400 menores fueron reclutados; por eso se trazan estrategias conjuntas con el departamento del Valle para prevenir este fenómeno.