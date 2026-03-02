Ejército interviene 16 minas ilegales en Zaragoza, Antioquia y golpea al Clan del Golfo

Zaragoza, Antioquia

En medio de la espesa vegetación y los cauces que atraviesan la subregión del Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional desplegaron una operación que terminó con la intervención de 16 unidades productoras mineras que, según las autoridades, operaban al margen de la ley en zona rural del municipio de Zaragoza.

La acción se desarrolló en la vereda Caño la Tres, donde soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscritos a la Décima Primera Brigada, actuaron bajo los lineamientos del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Contaron con el respaldo de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército y el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, en una ofensiva dirigida a frenar la explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con la información oficial, las unidades intervenidas no contaban con título minero ni licencia ambiental vigente.

En el lugar fueron inutilizadas de manera controlada dos excavadoras, seis dragas tipo buzo, ocho motores industriales, seis clasificadoras y una planta eléctrica. El avalúo conjunto de esta maquinaria superaría los mil millones de pesos.

Las autoridades estiman que estas estructuras tendrían la capacidad de extraer hasta 15.000 gramos de oro al mes, lo que representaría ingresos superiores a los ocho mil millones de pesos en el mercado.

Ese flujo de recursos, según el Ejército, estaría fortaleciendo las finanzas del denominado “Cartel del Clan del Golfo”, específicamente de la subestructura Uldar Cardona Rueda, señalada de beneficiarse de la explotación ilegal en esta zona del departamento.

Más allá del impacto económico, la intervención busca contener el deterioro ambiental que deja este tipo de actividad.

La remoción de grandes volúmenes de tierra, el uso intensivo de maquinaria pesada y la alteración de cauces naturales generan afectaciones que, de acuerdo con estimaciones oficiales, podrían tardar hasta 30 años en recuperarse.

La contaminación de fuentes hídricas y la deforestación son algunas de las consecuencias más visibles en un territorio históricamente golpeado por la minería sin control.

El operativo hace parte de una estrategia más amplia que las Fuerzas Militares mantienen en el Bajo Cauca, una región estratégica por su riqueza aurífera y, al mismo tiempo, escenario de disputa entre estructuras armadas ilegales que buscan financiarse a través de economías ilícitas.

El Ejército reiteró que continuará desarrollando operaciones para atacar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados y reducir los delitos ambientales, en coordinación con las autoridades judiciales, con el propósito de proteger los recursos naturales y restablecer el control institucional en esta zona de Antioquia.