Contraloría pide explicaciones a Ecopetrol por posible venta del Permian

El presidente Gustavo Petro afirmó recientemente que el proyecto Permian —la operación de fracking que Ecopetrol desarrolla en Estados Unidos en alianza con la petrolera Occidental (Oxy)— podría llevar a la compañía a la quiebra. Esas declaraciones, que entre otras cosas también generaron dudas sobre la credibilidad de las cifras de la petrolera, generaron un fuerte debate político y financiero sobre el valor estratégico de este activo, que hoy representa cerca del 15% de la producción total de Ecopetrol: alrededor de 105 mil barriles diarios de crudo.

La afirmación del presidente se basa en un documento de 28 páginas elaborado por el ingeniero de petróleos Juan Gonzalo Castaño Valderrama, publicado con el apoyo de colectivos ambientalistas que promueven la prohibición del fracking en Colombia. El informe no sostiene que Ecopetrol vaya a quebrar, pero sí plantea dudas de largo plazo sobre la rentabilidad del Permian. Entre los puntos señalados, el documento reconoce que la producción en el Permian creció más de 40% entre 2023 y 2024, pero señala que las ganancias cayeron alrededor de 25% y que la utilidad por barril se redujo.

Además, advierte que, debido a la naturaleza del fracking, mantener los niveles de producción exige perforar nuevos pozos de forma constante, lo que implica inversiones permanentes. También subraya que el activo depende crecientemente del gas, cuyo precio en el oeste de Texas ha sido volátil e incluso negativo en algunos momentos. Sin embargo, la posición de Ecopetrol y de analistas financieros es distinta. Por ejemplo, un análisis del 24 de octubre pasado del banco de inversión BTG Pactual señala que el Permian es hoy uno de los activos más rentables de la compañía, con costos de levantamiento cercanos a US$5 por barril y márgenes que rondan el 80%, niveles superiores a los observados en cualquier campo de Ecopetrol en Colombia.

La administración de la petrolera, según ese mismo informe, ha sido explícita en que no planea vender el activo, “a pesar de las insistencias del presidente”. Además, por contrato, cualquier venta requeriría el aval de Oxy, que mantiene derecho de veto hasta junio de 2026. Es extraño, entonces, que el presidente Petro insista en esa venta a pesar de que, según el banco de inversión, la administración negó este mismo mes que se tenga el interés o la intención de vender la participación en el Permian.

El debate ahora también involucra a los organismos de control. Caracol Radio pudo confirmar que la Contraloría solicitó información formal a Ecopetrol sobre si existe o no discusión interna acerca de una posible desinversión, así como los análisis técnicos y financieros que sustenten una decisión en ese sentido. El organismo, en un documento enviado el pasado 22 de octubre a la junta directiva, advirtió que vender el Permian podría afectar la estabilidad financiera de la compañía y el valor de su acción, y pidió claridad sobre cómo se reemplazaría la producción que hoy aporta ese activo, estimada en más de 100.000 barriles diarios.

La Contraloría, puede confirmar Caracol Radio, también pidió información sobre el contrato con Covington & Burling que iba a investigar el daño reputacional que Ricardo Roa, presidente de la petrolera, le causa a Ecopetrol en Estados Unidos. Esta semana la junta directiva debe responder los requerimientos de la Contraloría.

Consulte el documento aquí: