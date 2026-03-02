¿Cómo podría afectar a Colombia la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Un completo rechazo ha promulgado el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron desde el pasado sábado.

El presidente Gustavo Petro cuestionó el uso de armas nucleares, y aseguró que representan una gran amenaza contra la humanidad.

Dijo que es hora de volver al respeto internacional, e hizo un nuevo llamado al gobierno de Estados Unidos a reevaluar la alianza con Israel porque estamos ante un nuevo “genocidio”.

Ratificó en que el presidente Donald Trump se equivocó e insistió en retomar los diálogos del desarme, pues señaló que van a desencadenar en una guerra y en ataques para más países por las afectaciones en temas de petróleo y gas que esto puede llegar a desencadenar y que puede llegar a repercutir en Colombia.

Pero el rechazo también lo promulgó ante el Consejo de Seguridad, la representante permanente de Colombia ante la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, quien advirtió sobre el riesgo de una confrontación regional y que puede aumentar a más países.

En su discurso, hizo un llamado a detener la violencia y a utilizar el programa nuclear iraní para propósitos pacíficos.

El mensaje de Colombia es claro y es a detener la violencia ante el peligro que representa la proliferación de armas nucleares en medio del conflicto, y la posibilidad de que la guerra escale, pues el Gobierno asegura que la disputa no quedará solo en Irán.

¿Por qué puede afectar a Colombia?

La guerra en medio Oriente está generando que el precio de la gasolina no vuelva a bajar, lo que está afectando directamente a Colombia, teniendo en cuenta que es un país que importa el 40 por ciento de este combustible para atender el mercado interno.

Sin embargo, no todo son consecuencias para el país, pues el incremento en el precio del petróleo, que a hoy se encuentra al rededor de 80 dólares el barril, genera que por cada dólar que suba el petróleo, Colombia reciba ingresos adicionales que oscila entre 430.000 y 500.000 millones de pesos.