Que saluden el fracaso y la derrota; estamos más preparados para defendernos: embajador iraní a EEUU

Desde 6AMW, de Caracol Radio, se conversó con diferentes expertos y protagonistas de la coyuntura que envuelve a Medio Oriente por cuenta de los ataques que hizo Israel, en conjunto con Estados Unidos, contra Irán.

Por este motivo, en los micrófonos de este medio habló el embajador de Irán en España, Reza Zabib, quien se pronunció sobre la guerra entre estas naciones.

¿Puede haber una negociación?

El diplomático aseguró en su primera respuesta que “en primer lugar, es el agresor que tiene que parar, tiene que detener la agresión para que nosotros podamos evaluar esta solicitud”

“Nadie negocia bajo el fuego”, aseveró.

Responde a declaraciones de Trump sobre que la guerra podría durar 4 semanas

Este domingo, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas.

En esa línea, Zabib mencionó que en este caso es Irán el país que se está defendiendo. “En cualquiera condición y en cualquiera situación tenemos el derecho y la obligación inherente de defender nuestra integridad territorial y nuestra nación”.

Y así, le respondió al jefe de Estado norteamericano: “Si los agresores han pensado en un lapso de cuatro semanas sería bueno que desde ahora saluden al fracaso y a la derrota porque nosotros estamos mucho más preparados para seguir defendiendo nuestra nación ”.

¿Qué representa para los iraníes y el régimen la muerte de Alí Jameneí?

Según dijo el diplomático, el asesinato del ayatolá iraní “fue una clara violación al derecho internacional porque los jefes de Estado, según la Convención de 1973 de la ONU, están bajo la protección internacional”.

Por otro lado, y “desde el punto de vista interno, por supuesto que es una gran pérdida para nosotros espiritualmente, y no solo para nosotros en Irán, sino para centenares de millones de personas que le seguían a él como su líder espiritual en muchos países del mundo”.

Sin embargo, aseguró que a “nivel político eso no afecta en nada a la estabilidad del país porque la Constitución de Irán lo ha previsto de manera muy clara”.

Afirmó que los cazas de Estados Unidos fueron derribados por Irán y no por Kuwait

Finalmente, el embajador iraní se pronunció frente a la noticia de que tres aviones cazas (F-15) de Estados Unidos habían sido derribados por Kuwait, lo cual desmintió.

“Yo afirmo que Irán los ha derribado y, por supuesto, ellos (EE.UU.) dirán que Irán no tiene esta capacidad. Pues bueno, Kuwait no puede tener algo que ver con eso porque Kuwait lo único que hace ahí es ser anfitrión de la base. Entonces serían a lo mejor los propios norteamericanos quienes los hayan derribado. Pero nosotros tenemos una frontera acuática con Kuwait. O sea, no es muy asombroso de que los hayamos podido derribar nosotros”, reveló.

