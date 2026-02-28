Presidente Gustavo Petro pide a EE.UU. e Irán retomar los diálogos del desarme

Siguen las reacciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde el Gobierno nacional se ha pedido cesar las hostilidades y se ha hecho un llamado a las organizaciones internacionales para que intervengan y eviten una escalada del conflicto.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno se encuentra buscando urgentemente una reunión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar un camino al cese del conflicto. Además, insiste en que la discusión sobre las armas nucleares debe darse.

“El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero”, aseguró el mandatario.

Gustavo Petro pide a Trump retomar los diálogos con Irán

En este mismo comunicado, el presidente Petro pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que retome los diálogos de desarme con la República de Irán. “Le solicito al presidente Donald Trump y al gobierno de la República de Irán reiniciar los diálogos de desarme y ampliar la agenda hacia una conferencia de paz del Medio Oriente”, indicó el mandatario.

Leer más: Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí murió en el ataque a Irán

De igual forma, el mandatario ha hecho varios llamados a la paz, a la conciliación y a los diálogos que permitan que no escale este conflicto en la región. En sus mensajes, ha destacado el gran daño que deja este ataque a la población iraní que queda en medio del fuego. “Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil”, señaló.

Además, a través de la Cancillería, también se ha manifestado su desacuerdo con esta intervención en Medio Oriente. A través de un comunicado, indicaron que el Gobierno rechaza y condena de manera categórica el uso de la fuerza y “pide la protección inmediata de la población civil y exhorta a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar consecuencias devastadoras para la región y el mundo”.

Otras reacciones en el país

Además del Gobierno, algunos sectores se han pronunciado sobre el conflicto que hoy se agudiza en Medio Oriente. El expresidente Juan Manuel Santos también rechazó los ataques y señaló que “los ataques militares de EEUU e Israel violan el derecho internacional y amenazan la seguridad global. Asimismo, la negación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno iraní y su brutal represión de las protestas son indefendibles y también deben ser condenadas sin reservas".

Para conocer más detalles de las últimas noticias y reacciones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente, siga nuestro EN VIVO: Ataque de Israel y EE.UU. a Irán EN VIVO 🔴: siga las reacciones y las últimas noticias