Colectivos LGTBIQ+ de Risaralda radicaron queja en la Procuraduría en contra de la diputada Luz Polo

En medio de una sesión en la Asamblea Departamental, la diputada Luz Polo, solicitó realizar control político a la política pública que le da reconocimiento y protección a los derechos de la población diversa; señaló, que se debe a lo que ha pasado en las últimas semanas con los Therians en todo el país y expresó que le han llegado denuncias de que hay colectivos que han hecho proselitismo frente al tema en las escuelas.

Varios diputados señalaron que si es bueno revisar la política pública y analizar de fondo esta tendencia, sobre todo, su incidencia en las escuelas; sin embargo, la diputada Polo alteró a otros diputados en una siguiente intervención, debido a los conceptos utilizados y a la manera de expresarse, introduciendo a los therians en un tipo de género y hablando de pedofilia en la comunidad diversa. Estos son apartes de lo que dijo en la sesión.

“Política pública para el reconocimiento y la protección de los derechos ¿quienes? la población diversa por orientación sexual e identidad de género, ahí es donde está el problema, porque hoy los Therian se identifican como género animal, y esto va más allá, porque un gran número de lesbianas y gays ya no nos identificamos con el GLTBIQ+, Z, Y y hasta nos burlamos, porque ahí está metida la pedofilia también, enmascarada. Yo entiendo que es por desconocimiento del tema, pero esta política sí les da derechos a aquellos que se perciban como Therian"

El diputado Javier Dario Marulanda, le respondió a la diputada que los therians no hacen parte de las identidades de género.

“Yo no puedo permitir, con todo respeto, que me llamen ignorante frente a algo en lo que no soy ignorante; y sí sé cómo funcionan los géneros, y les quiero recordar que los therian no hacen parte de un género porque los géneros son masculino, femenino o binario, y existen mujeres therian, hombres therian, binarios therian. Los therian están clasificados dentro de lo que se llama el therianthropic, y su tendencia no es por identidad de género, su tendencia es por identidad psicológica o espiritual.”

Por otro lado, colectivos diversos rechazaron las declaraciones de la diputada Luz Polo sobre la pedofilia dentro de la comunidad diversa y radicaron una queja en su contra en la Procuraduría General de la Nación.

“Tenemos representantes de la Fundación Plataformas, de Corpo Diversa, de TransTornados, de la agremiación Pride Eje Cafetero, de Santa Rosa Diversa también, porque estamos indignados con las afirmaciones de una diputada del departamento de Risaralda, donde compara nuestras identidades de género con las tribus urbanas denominadas Therians. Lo más grave de todo es que también argumenta que dentro de la sigla LGTBIQ+, estamos albergando hechos de pedofilia. Venimos ante la Procuraduría y vamos a radicar una queja disciplinaria, con efectos penales, para que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque esta diputada está desconociendo años de lucha, de trabajo."