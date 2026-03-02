CNE amplía plazo para inscribir testigos electorales: nueva fecha máxima de registro

Durante la entrevista en el Personaje de la Semana, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó que la entidad estaba pensando en ampliar el plazo de inscripción de los testigos electorales. La intención, explicó el presidente, es permitir que los partidos tengan más tiempo para inscribir con tranquilidad sus testigos; de esta manera, tendrán transparencia y vigilancia esta jornada electoral.

“La intención es que todas las mesas estén cubiertas, ese es el espíritu de la resolución y eso es a lo que queremos llegar”, explicó.

Tras su anuncio, el CNE publicó en la noche de este domingo, 1 de marzo, la resolución que confirma la ampliación del tiempo máximo para inscribir los testigos. Se trata de la Resolución Sala Plena 1202 del 2026, a través de la cual se modifica transitoriamente la Resolución 09458 del 11 de septiembre de 2025, que establecía que los testigos solo se podían acreditar hasta este domingo, 1 de marzo.

¿Hasta qué fecha tendrán plazo para inscribir los testigos electorales?

El nuevo plazo que determinó el CNE es hasta el jueves 5 de marzo. Las agrupaciones ahora tendrán 4 días más para presentar y postular a sus testigos electorales de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. Esa postulación puede realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, que es una herramienta que está dispuesta por el CNE y que busca agilizar el registro de los actores electorales.

Según el CNE, hasta este domingo, de las 123.314 mesas de votación habilitadas en el país, todavía falta que 3.610 cuenten con cobertura de testigos electorales. Es por esta situación que la entidad hace un llamado a que los colombianos se postulen en todos los departamentos del país para ejercer como testigo electoral; esto, con el objetivo de proteger el voto ciudadano en los próximos comicios.

Los territorios con mayor cantidad de actores electorales postulados y acreditados en la plataforma hasta el momento son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico.

¿Cómo se inscriben los testigos electorales?

Según explica el CNE, los partidos políticos que tienen candidatos en las elecciones o que tienen postuladas listas al Congreso, pueden ingresar a la página web https://actoreseleccionescongreso.cne.gov.co. Luego, deben digitar su usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor al que usted va a postular y, finalmente, deberá diligenciar la información requerida por la plataforma.

Finalmente, cabe destacar que, por medio de la aplicación, los partidos políticos podrán postular hasta un testigo electoral por cada una de las 126.646 mesas de votación habilitadas para la jornada dentro y fuera del país.

“Con esta decisión, el CNE busca garantizar la legitimidad y la transparencia en la jornada que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, así como propender por unos procesos electorales justos y democráticos”, indicó la entidad en su más reciente comunicado.